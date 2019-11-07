Шоу-бизнес

Деньги не собираем: у Заворотнюк рассказали правду о помощи Навки

Семья больной раком Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о сборе денег на лечение актрисы, которым якобы занимается Татьяна Навка.

«Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу», — говорится в сообщении семьи.

Автор поста напомнил, что семья никогда не просила о материальной помощи. «Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем», — подчеркивается на странице семьи.

Родные Заворотнюк также поддержали выступление Петра Чернышева и Татьяны Навки на льду.

Напомним, что ранее Татьяна Навка дала короткое интервью перед выступлением. Она отметила, что коллеги знают о «сложной ситуации» в семье Чернышева, но от выступлений его не освобождают. «Жить нужно продолжать. И особенно мужчине. И это ему нужно», — резюмировала Навка.

Также напомним, что недавно стало известно о болезни матери Заворотнюк.

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