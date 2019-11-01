Изнеможденный муж Заворотнюк впервые появился на публике после слухов о болезни актрисы

Шоу-бизнес

Муж известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы проходит лечение от рака мозга, впервые после слухов о болезни актрисы появился на публике. Петр Чернышев вернулся к работе и вышел на лед в ледовом мюзикле Татьяны Навки «Руслан и Людмила», в котором откатал главную партию — богатыря Руслана. Новое шоу фигурист вместе с командой презентовали в Санкт-Петербурге. Петр впервые за долгое время появился перед журналистами. Как пишут СМИ, он заметно похудел и выглядит не лучшим образом. На вопросы журналистов Чернышев отвечать не стал. Он лишь принял участие в коллективной фотосессии, а затем по льду быстро направился в другой конец арены. Журналисты просто не смогли его догнать.

Представители СМИ обратились с вопросом к Татьяне Навке о самочувствии фигуриста. Она почему-то была крайне удивлена. Во всяком случае, сделала вид, что не понимает, о чем речь.

«В каком смысле „как он себя чувствует“? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо», — отрезала Навка.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не комментируют ее состояние и не называют диагноз. В поддержку актрисы они создали официальную страницу в Instagram, на которой опровергают фейки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у Заворотнюк появились шансы на выздоровление, в ее семье обнаружили ген долголетия.

Также стало известно о еще одной болезни в семье актрисы — ее мать теряет слух.

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