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Происшествия

В Киеве пьяный водитель на фуре решил заехать на МакДрайв, но что-то пошло не так: в сеть попало видео

10:21 8 ноября 2019 528
Фура на МакДрайве на Оболони
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве пьяный водитель грузовика Renault, попытавшийся заехать на МакДрайв на улице Вышгородской (Оболонь), разрушил несколько конструкций. Ранее под Киевом пьяный водитель сбил беременную женщину.

Видео с места чрезвычайного происшествия на Оболони в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «Задержан патрульной полицией. Драгер „надул“ на 2,73 (при допустимых 0,2) промилле», — говорится в комментарии к видео.

Один из интернет-пользователей, оставивший комментарий под этим постом, пошутил — мол, теперь понятно, почему для фур ограничили въезд в Киев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 7 ноября тяжелым грузовикам запрещен въезд в столицу в утренние и вечерние часы-пик.

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