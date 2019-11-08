- 11:38 Звезду Playboy связали собачьим поводком и ограбили
- 11:34 Доллар продолжает падать: какой курс будет на следующей неделе
- 11:33 За перевозку детей без автокресел будут штрафовать даже таксистов: как правильно выбрать сиденье для ребенка
- 11:32 Пушилин нашел повод не отводить войска боевиков "ДНР"
- 11:24 Дубилет попросил себе госохрану: с чем это связано
- 11:23 Мужа Заворотнюк поддержала одна из богатейших женщин России
- 11:11 Андрей Малахов раскрыл правду о давнем конфликте с Пугачевой
- 11:08 "Схемы" узнали о тайной встрече помощника Зеленского с Коломойским
- 10:56 Об этом не говорят: Рахманин озвучил непопулярный план по Донбассу
- 10:47 Киевляне отстояли сквер Небесной Сотни: он остался в собственности государства
- 10:40 В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: первые фото и подробности
- 10:40 Внучка Софии Ротару показала пышную грудь под тоненькой маечкой
В Киеве пьяный водитель на фуре решил заехать на МакДрайв, но что-то пошло не так: в сеть попало видео
В Киеве пьяный водитель грузовика Renault, попытавшийся заехать на МакДрайв на улице Вышгородской (Оболонь), разрушил несколько конструкций. Ранее под Киевом пьяный водитель сбил беременную женщину.
Видео с места чрезвычайного происшествия на Оболони в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «Задержан патрульной полицией. Драгер „надул“ на 2,73 (при допустимых 0,2) промилле», — говорится в комментарии к видео.
Один из интернет-пользователей, оставивший комментарий под этим постом, пошутил — мол, теперь понятно, почему для фур ограничили въезд в Киев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 7 ноября тяжелым грузовикам запрещен въезд в столицу в утренние и вечерние часы-пик.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...