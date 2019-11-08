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Деньги

Валюта дешевеет: сколько будет стоить доллар в выходные

10:31 8 ноября 2019 112
доллары
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный банк Украины на 8 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 8 ноября установлен на таком уровне: 2451,5816 гривен за 100 долларов. Официальный курс евро — 2715,6169 гривен за 100 евро. Пятничный курс останется действительным и на выходные.

Напомним, 7 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,59 гривен за доллар, курс в покупке до 24,56 гривен за доллар.

Минфин опубликовал данные по курсу валют в банках и на «черном рынке».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в проекте бюджета на 2020 год, подготовленном ко второму чтению, средний курс гривны к доллару был снижен с 28,2 грн/доллар до 27 грн/доллар.

Эксклюзивный материал «Доллар дешевеет: что будет с курсами валют в ноябре» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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