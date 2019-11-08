Политика

Об этом не говорят: Рахманин озвучил непопулярный план по Донбассу

В то время, когда военные разводят войска на Донбассе, политики обсуждают вопросы возвращения региона под контроль украинской власти. Временное замораживание конфликта может быть одним из путей решения проблемы Донбасса. Такую позицию в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» озвучил глава фракции партии «Голос» Сергей Рахманин.

При этом нардеп подчеркнул, что государство должно сделать все, чтобы вернуть с временно оккупированных людей, которые этого хотят.

«Вариант, о котором не говорят вслух. Он обсуждается время от времени. Его не озвучивают: или со стыда, или от страха. Он называется «замораживание конфликта», — сказал Рахманин.

Политик напомнил, что сейчас Украина не имеет возможности вернуть Донбасс ни военным, ни дипломатическим путем.

В таком случае, по его мнению, лучше остановиться, чтобы собраться с мыслями.

«И главное, для того, чтобы вернуть людей. Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться», — добавил Рахманин.

Как сообщали «ФАКТЫ», заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос не исключает, что Россия может начать открытое масштабное вторжение на территорию нашей страны или высокоточными ракетными ударами заставить Украину пойти на капитуляцию.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter