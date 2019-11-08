Украина

Могут точечными ударами поставить на колени: в СНБО оценили угрозу открытого вторжения войск Путина в Украину

Россия имеет высокий военный потенциал, чтобы начать открытое военное вторжение в Украину. Кремль может повторить югославский вариант — нанести ракетные удары, а потом ввести войска. Не исключено, что вводить войска не будут, а высокоточными ракетными ударами заставят Украину пойти на капитуляцию. Об этом в интервью «Апострофу» заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

Кривонос отметил, что постоянно воюющая Россия ежегодно проводит учения вдоль нашей границы, в том числе и на территории Беларуси, разрабатывая различные варианты.

«Они укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, позволяющие в кратчайшие сроки совершить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма. Со стороны Черниговской и Сумской области у них вообще может не возникнуть проблем», — отметил военный.

Кривонос уточнил, что Украина сейчас армию укрепила, но военные машины двух стран различны по своему потенциалу.

Он считает главной задачей нашей страны организацию территориальной обороны. Кривонос также отмечает, что даже в случае военной агрессии, россиянам будет трудно удержать ситуацию в Украине под контролем.

По словам военного, для Кремля очень важно — как можно скорее поставить в Киеве «марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку».

«Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели», — уточнил Кривонос.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Виктор Каспрук считает, что Россия отступит от Украины только в том случае, когда Путин даст «задний ход», опасаясь бунта и потери власти.

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