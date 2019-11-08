Украина

В Украине сделали важное заявление о разведении войск на Донбассе

Украинская сторона, как и заявлялось ранее, в пятницу, 8 ноября, готова начать процесс разведения войск на Донбассе на участке № 3 — в районе населенных пунктов Богдановка — Петровское (Донецкая область).

По словам командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, на этом участке был соблюден семидневный режим тишины. Так что в 12−00 будет запущена белая сигнальная ракета, сигнализирующая о готовности сил ООС к разведению.

«Если противник не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что он сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности», — добавил Кравченко.

Вместе с тем в штабе ООС сообщили, что 8 ноября вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских бойцов из автоматических гранатометов в районе Луганского. Днем ранее, 7 ноября, боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня. Позиции подразделений Объединенных сил обстреливались из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, противник применял противотанковые управляемые ракеты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 ноября в результате обстрелов погиб один военнослужащий ВСУ, еще четыре наших защитника получили ранения. Погибший — 23-летний боец 92-й отдельной механизированной бригады Герман Бродников. Украинские военные занималось оборудованием своих позиций, когда боевики сделали два прицельных выстрела из установки ПТУР. Одна ракета попала точно в машину «УРАЛ», у которой и работали военнослужащие.

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