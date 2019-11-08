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Украина

"Схемы" узнали о тайной встрече помощника Зеленского с Коломойским (видео)

11:08 8 ноября 2019 121
Шефир
Инф. «ФАКТОВ»

Сергея Шефира — бизнес-партнер Владимира Зеленского по «Кварталу 95», который стал первым помощником президента, «поймали» на таинственной встрече с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Так, журналисты «Схем» заметили авто, которым пользуется Сергей Шефир у офисного центра, где также в то время находился Игорь Коломойский. Это произошло вечером 28 октября.

Журналисты поинтересовались у первого помощника Зеленского, что он делал в офисе у олигарха, однако тот ответил, что был в офисном центре по поводу работы «Квартала 95» и не сказал, с кем проводилась встреча, сославшись на «коммерческую тайну частного предприятия».

Он также отрицательно ответил на вопрос о том, обсуждал ли он с олигархом деятельность Зеленского или же влияние на деятельность президента Украины.

Впрочем, позже Шефир признался, что таки встречался с Коломойским.

Журналисты «Схем», в свою очередь, позвонили олигарху и поинтересовались, зачем первый помощник президента приезжал в его офис. Однако Игорь Коломойский сказал, что видел Сергея Шефира лишь минуту, и что они успели обменяться приветствиями: «Ну, он со мной увиделся, но это было „привет-пока“. Я не веду эти (по поводу „Квартала 95“. — Ред.) вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год. Пакет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Шефир заявлял, что новое руководство страны хочет «нормальный переговорный процесс с Россией», для чего нужен «первый шаг». «Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны!» — заявлял он.


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