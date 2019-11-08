- 11:38 Звезду Playboy связали собачьим поводком и ограбили
- 11:34 Доллар продолжает падать: какой курс будет на следующей неделе
- 11:33 За перевозку детей без автокресел будут штрафовать даже таксистов: как правильно выбрать сиденье для ребенка
- 11:32 Пушилин нашел повод не отводить войска боевиков "ДНР"
- 11:24 Дубилет попросил себе госохрану: с чем это связано
- 11:23 Мужа Заворотнюк поддержала одна из богатейших женщин России
- 11:11 Андрей Малахов раскрыл правду о давнем конфликте с Пугачевой
- 11:08 "Схемы" узнали о тайной встрече помощника Зеленского с Коломойским
- 10:56 Об этом не говорят: Рахманин озвучил непопулярный план по Донбассу
- 10:47 Киевляне отстояли сквер Небесной Сотни: он остался в собственности государства
- 10:40 В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: первые фото и подробности
- 10:40 Внучка Софии Ротару показала пышную грудь под тоненькой маечкой
Дубилет попросил себе госохрану: с чем это связано
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который постоянно предлагает коренные изменения в сфере госуправления, обратился с просьбой выделить ему охрану из-за возникших «зон напряжения».
«Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану», — написал чиновник в Facebook.
По его словам, раньше он был уверен, что на его должности ему не понадобится охрана, но сейчас вокруг него «появилось две зоны напряжения».
Один из источников, причиняющих ему неудобства, Дубилет видит в теневиках, занимающихся алкоголем, второй — в решении кадровых вопросов, к которым он имеет отношение.
«Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5−10 млрд гривен в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать. Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию», — пишет чиновник, надеясь, что охрана ему потребуется временно.
Напомним, в средине октября президент Зеленский сменил начальника управления Госохраны Украины. Вместо Алексея Оцерклевича рукводить ведомством назначили Сергея Рудя.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам
Невеста заказала торт, украшенный милой собачкой, а получила «дохлого дикобраза», раздавленного между слоями (фото)
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..