Политика

Дубилет попросил себе госохрану: с чем это связано

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который постоянно предлагает коренные изменения в сфере госуправления, обратился с просьбой выделить ему охрану из-за возникших «зон напряжения».

«Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану», — написал чиновник в Facebook.

По его словам, раньше он был уверен, что на его должности ему не понадобится охрана, но сейчас вокруг него «появилось две зоны напряжения».

Один из источников, причиняющих ему неудобства, Дубилет видит в теневиках, занимающихся алкоголем, второй — в решении кадровых вопросов, к которым он имеет отношение.

«Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5−10 млрд гривен в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать. Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию», — пишет чиновник, надеясь, что охрана ему потребуется временно.

Напомним, в средине октября президент Зеленский сменил начальника управления Госохраны Украины. Вместо Алексея Оцерклевича рукводить ведомством назначили Сергея Рудя.

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