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Украина

Дубилет сообщил о массовом сокращении сотрудников Госстата: без работы остались 1700 людей

9:24 6 ноября 2019 363
Статистика
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине началось массовое сокращение чиновников, ранее анонсированное министром Кабмина Дмитрием Дубилетом, который заявлял о планах правительства уволить порядка 18,5 тысяч госслужащих.

Первая «ласточка» прилетела в Госслужбу статистики — там сократят 1770 должностей и освободят (для сдачи в аренду или приватизации) 281 объект недвижимости.

«Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной. Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень», — пишет Дмитрий Дубилет на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек в привычном виде и другие изменения в кадровом документообороте.

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