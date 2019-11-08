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Общество и люди

Всеукраинский диктант: куда отправлять текст на проверку

11:43 8 ноября 2019 110
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Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 8 ноября, участники «Всеукраинского радиодиктанта национального единства», который стартовал в 11:20 в прямом эфире радио, могут прислать свои тексты организаторам акции в течение 15 минут.

Тексты с 11:45 до 12:00 следует отправлять на электронный ящик «Украинского радио» ([email protected]), в личные сообщения на странице «Украинского радио» в facebook или на вайбер — 097−107−107−9.

Участников акции просят отправлять тексты лишь на один из указанных адресов. Авторы безошибочных диктантов получат поощрительные призы.

Подробнее об акции читайте на сайте «ФАКТОВ» в материале «Всеукраинский диктант: где и когда слушать и как принять участие«

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