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Всеукраинский диктант: куда отправлять текст на проверку
В пятницу, 8 ноября, участники «Всеукраинского радиодиктанта национального единства», который стартовал в 11:20 в прямом эфире радио, могут прислать свои тексты организаторам акции в течение 15 минут.
Тексты с 11:45 до 12:00 следует отправлять на электронный ящик «Украинского радио» ([email protected]), в личные сообщения на странице «Украинского радио» в facebook или на вайбер — 097−107−107−9.
Участников акции просят отправлять тексты лишь на один из указанных адресов. Авторы безошибочных диктантов получат поощрительные призы.
Подробнее об акции читайте на сайте «ФАКТОВ» в материале «Всеукраинский диктант: где и когда слушать и как принять участие«
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