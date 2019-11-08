Украина

Всеукраинский диктант: где и когда слушать и как принять участие

В пятницу, 8 ноября, в Украине пройдет очередная ежегодная акция «Всеукраинского радиодиктанта национального единства», посвященная Дню украинской письменности и языка.

Акция пройдет в читальном зале Национальной библиотеки им. В.Вернадского. Начнется она в 11:00.

Как сообщает «Украинское радио», в 11:20 в прямом эфире с радиостудии на Крещатике, 26 будет читать диктант известный языковед, автор учебников и пособий по украинскому языку и литературе Александр Авраменко. Он же с 12:00 до 12:15 проведет в прямом эфире «Украинского радио» и работу над ошибками.

Чтобы присоединиться к диктанту, нужно настроить радиоприемники на волне «Украинского радио» в своем городе или селе (как слушать, смотрите здесь), следить за трансляцией можно на сайте ukr. radio или на официальной странице вещателя в Facebook.

В течение 15 минут (с 11:45 до 12:00) все желающие смогут прислать свой текст на электронный ящик «Украинского радио» ([email protected]). Также можно отправлять тексты в личные сообщения на странице «Украинского радио» в facebook, или на вайбер — 097−107−107−9.

Всех желающих просят сообщения присылать только на один из указанных адресов.

Как отмечается, в этом году в диктанте будут использованы слова, которые пишутся по новым правилам правописания украинского языка.

Кроме того, что в 12:00 в прямом эфире Александр Авраменко проведет работу над ошибками, текст диктанта будет опубликован на сайте ukr.radio.

Авторы безошибочных диктантов получат поощрительные призы. Дополнительно будет объявлен конкурс на лучшие произведения о написании диктанта (для тех, кто предпочитает традиционную переписку). Произведение с диктантом высылается по почте в течение 2-х дней (до 11 ноября) по адресу: 1 001, Киев, Крещатик, 26 (пометка «на конкурс»). 10 лучших работ будут награждены поощрительными призами.

Напомним, что Всеукраинский радиодиктант национального единства был основан в 2000 году с целью объединения граждан страны вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели, а с недавних пор и телезрители (акцию транслирует телеканал UA: Первый) могут принять участие в написании диктанта и проверить, насколько хорошо они знают государственный язык. Пишут диктант и за пределами Украины. В прошлом году в адрес Украинского радио поступило 32 779 диктантов. Из них без ошибок написали 311 участников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 августа в рамках одесского «Вышиванкового фестиваля» почти три сотни человек приняли участие в написании диктанта на украинском языке.Самому младшему было 9 лет, а самому возрастному — 84 года. Перед стартом все они исполнили гимн Украины, а затем приступили к испытанию на грамотность.

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