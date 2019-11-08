Украина

Разведение войск в Петровском перенесли: что произошло

Разведение войск на Донбассе у населенного пункта Петровское, которое должно было начаться в пятницу, 8 ноября, с обмена сигнальными ракетами в 12:00, перенесли на субботу, 9 ноября.

По словам спецпредставителя ОБСЕ на переговорах в Минске Мартина Сайдика, такое решение было согласовано Трехсторонней контактной группой при участи представителей ОРДЛО.

Время начала разведения войск не изменилось — 12:00

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин грозился сорвать разведение войск на Донбассе.

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