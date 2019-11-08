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Пушилин нашел повод не отводить войска боевиков "ДНР"
Главарь «ДНР» Денис Пушилин разразился тирадой в адрес временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора и пригрозил не отводить войска в районе Петровского.
На днях Тейлор сделал заявление, которое «вызывало обеспокоенность» у бывшего МММ-щика. Американский дипломат отметил, что после ухода из зоны военных туда смогут беспрепятственно зайти украинские полицейские и нацгвардейцы. Пушилин почему-то возмутился, мол, «такой непрофессиональный, халатный подход американского представителя в этом вопросе недопустим», на этом участке «быть могут только офицеры Совместного центра контроля и координации, это единственное исключение».
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«Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств „республики“: „министерства государственной безопасности“ и „министерства внутренних дел“. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым», — завершил истерику Пушилин.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что жители оккупированных территорий не верят в скорое наступление мира на Донбассе.
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