- 13:23 В Харькове мужчина взорвал себя на балконе многоэтажки
- 13:22 Идеальные дни для сбора грибов: синоптик уточнила погоду на выходных
- 13:05 Александрийская церковь признала ПЦУ: что это значит
- 12:57 Сеть умилили слезы радости мальчика, которому подарили щенка
- 12:56 Константин Елисеев уходит из МИДа: в чем причина
- 12:47 В Украине впервые сняли уникальный WEB-сериал о мире финансов
- 12:41 Телеканал «Прямой» извинился на «маски-шоу» в прямом эфире
- 12:41 «С пересаженной печенью живу 16 лет, недавно даже поднялась на Говерлу»
- 12:32 Уговаривали три часа: в Киеве патрульные спасли самоубийцу ?
- 12:24 Разведение войск в Петровском перенесли: что произошло
- 12:18 Промышленности конец, зарплаты урезают, люди уезжают: что происходит на оккупированном Донбассе
- 12:09 Украина — это алмаз: Зеленский поделился амбициозными планами
Идеальные дни для сбора грибов: синоптик уточнила погоду на выходных
В выходные дни, 9 и 10 ноября, после нескольких прохладных дней в Украине вновь потеплеет.
«Дневная температура воздуха в большинстве областей составит + 14 + 19 градусов, на юге — до + 17 + 22 градусов. На северо-востоке, в Харьковской области, на Сумщине и Черниговщине будет прохладнее — до + 10 + 14 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в западных областях в субботу будет тепло (+14+19), а в воскресенье температура опуститься до + 10 + 15 градусов.
В субботу дожди ожидаются на западе, севере и в центре Украины. В основном, осадки будут идти ночью и утром. «Идеальный день для сбора грибов», — пишет синоптик и уточняет, что в воскресенье существенные осадки в Украине маловероятны — лишь в Закарпатье и в Прикарпатье сохранится влажная погода.
В Киеве 9 ноября ночью и утром ожидается дождь, днем — без существенных осадков. 10 ноября, скорее всего, дождя не будет, но возможны туманы. Температура воздуха в Киеве ночью около +10 градусов, днем ожидается потепление до +15 +17 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 ноября в Киеве были зафиксированы очередные температурные рекорды. Так, после полудня столбик термометра поднялся до +19,4 ° С, что на 2,4 ° С выше предыдущего максимального значения, зафиксированного в 2013 году. А среднесуточная температура составляла + 13,5 ° С, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня того же 2013 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам
Невеста заказала торт, украшенный милой собачкой, а получила «дохлого дикобраза», раздавленного между слоями (фото)
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...