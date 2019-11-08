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Общество и люди

Идеальные дни для сбора грибов: синоптик уточнила погоду на выходных

13:22 8 ноября 2019 12
Гриб в лесу
Инф. «ФАКТОВ»

В выходные дни, 9 и 10 ноября, после нескольких прохладных дней в Украине вновь потеплеет.

«Дневная температура воздуха в большинстве областей составит + 14 + 19 градусов, на юге — до + 17 + 22 градусов. На северо-востоке, в Харьковской области, на Сумщине и Черниговщине будет прохладнее — до + 10 + 14 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в западных областях в субботу будет тепло (+14+19), а в воскресенье температура опуститься до + 10 + 15 градусов.

В субботу дожди ожидаются на западе, севере и в центре Украины. В основном, осадки будут идти ночью и утром. «Идеальный день для сбора грибов», — пишет синоптик и уточняет, что в воскресенье существенные осадки в Украине маловероятны — лишь в Закарпатье и в Прикарпатье сохранится влажная погода.

В Киеве 9 ноября ночью и утром ожидается дождь, днем — без существенных осадков. 10 ноября, скорее всего, дождя не будет, но возможны туманы. Температура воздуха в Киеве ночью около +10 градусов, днем ожидается потепление до +15 +17 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 ноября в Киеве были зафиксированы очередные температурные рекорды. Так, после полудня столбик термометра поднялся до +19,4 ° С, что на 2,4 ° С выше предыдущего максимального значения, зафиксированного в 2013 году. А среднесуточная температура составляла + 13,5 ° С, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня того же 2013 года.

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