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Шоу-бизнес

Ани Лорак показала, как дочь мучает пианино (видео)

13:37 8 ноября 2019 241
Ани Лорак с дочерью
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Ани Лорак, которую недавно раскритиковали за неприличную одежду, показала, как ее дочь София играет на пианино.

Правда, игрой это назвать сложно, певица даже опубликовала видео в сториз без звука, чтобы не травмировать поклонников.

Зато сеть решила — девочка растет настоящей артисткой.

«Чудесная доченька будущая звездочка», «Какая прелесть, умница, как же это мило», «Семейные узы-святы», «Маленький художник», — пишут в пабликах поклонников Лорак.

Напомним, что София Налчаджиоглу учится в престижной российской школе. Девочка часто принимает участие в модных показах, на которые приглашают детей знаменитостей.

Сама Ани Лорак балует девочку, устраивает ей пышные праздники, но признается, что проводит с ребенком меньше времени, чем бы хотелось.

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