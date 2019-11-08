- 14:43 Украинец стал двукратным чемпионом мира по самбо
- 14:41 США ликвидируют должность спецпредставителя по Украине, — СМИ
- 14:29 В Киеве после поминок отравились полтора десятка человек
- 14:23 Дочь Заворотнюк похвасталась веселыми фото
- 14:20 После заявлений Пушилина угрожать начал и главарь боевиков «ЛНР»
- 14:16 СБУ проводит обыски в бизнес-центре, где находится канал "Прямой"
- 14:00 После ранения на Донбассе в госпитале скончался боец ВСУ Геннадий Моторин
- 13:53 Ручка зубной щетки сделана из бумаги: украинцы победили в конкурсе экологических стартапов
- 13:47 Сюрприз для льготников: в платежках за коммуналку будут указывать полную стоимость услуг
- 13:37 Ани Лорак показала, как дочь мучает пианино
- 13:34 Пляж полностью засыпало ледяными шарами: впечатляющие фото из Финляндии
- 13:23 В Харькове мужчина взорвал себя на балконе многоэтажки
Ани Лорак показала, как дочь мучает пианино (видео)
Украинская певица Ани Лорак, которую недавно раскритиковали за неприличную одежду, показала, как ее дочь София играет на пианино.
Правда, игрой это назвать сложно, певица даже опубликовала видео в сториз без звука, чтобы не травмировать поклонников.
Зато сеть решила — девочка растет настоящей артисткой.
«Чудесная доченька будущая звездочка», «Какая прелесть, умница, как же это мило», «Семейные узы-святы», «Маленький художник», — пишут в пабликах поклонников Лорак.
Напомним, что София Налчаджиоглу учится в престижной российской школе. Девочка часто принимает участие в модных показах, на которые приглашают детей знаменитостей.
Сама Ани Лорак балует девочку, устраивает ей пышные праздники, но признается, что проводит с ребенком меньше времени, чем бы хотелось.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам
Невеста заказала торт, украшенный милой собачкой, а получила «дохлого дикобраза», раздавленного между слоями (фото)
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»