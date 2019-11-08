Ани Лорак показала, как дочь мучает пианино (видео)

Шоу-бизнес

Украинская певица Ани Лорак, которую недавно раскритиковали за неприличную одежду, показала, как ее дочь София играет на пианино.

Правда, игрой это назвать сложно, певица даже опубликовала видео в сториз без звука, чтобы не травмировать поклонников.

Зато сеть решила — девочка растет настоящей артисткой.

«Чудесная доченька будущая звездочка», «Какая прелесть, умница, как же это мило», «Семейные узы-святы», «Маленький художник», — пишут в пабликах поклонников Лорак.

Напомним, что София Налчаджиоглу учится в престижной российской школе. Девочка часто принимает участие в модных показах, на которые приглашают детей знаменитостей.

Сама Ани Лорак балует девочку, устраивает ей пышные праздники, но признается, что проводит с ребенком меньше времени, чем бы хотелось.

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