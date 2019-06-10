Ани Лорак отпраздновала день рождения дочери в морском стиле (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ани Лорак, получившая очередную награду в Москве, отпраздновала день рождения дочери Софии. Девочке исполнилось 8 лет. Звездная мама призналась, что это самый главный и самый любимый праздник в ее жизни.

«Мое солнце! Мое счастье! Это мой самый любимый день в году! День твоего рождения! Люблю тебя!» —трогательно написала Ани Лорак в сети и показала фото с празднования. Они с Софией позируют на фоне бутафорского корабля. Девочка одета в алое платье, мама — в облегающем бежевом наряде, подчеркивающем ее фигуру. Очевидно, детский праздник был организован в морском стиле.

Отец девочки, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу на празднике не присутствовал. Он поздравил дочь в социальных сетях, опубликовал поздравление и смонтировал любимые фото дочки в трогательное видео.

Напомним, после развода с Муратом Ани Лорак увезла дочь в Россию. София учится в престижной московской гимназии и уже дебютировала на подиуме — принимала участие в показе детской одежды. Певица часто берет дочку на публичные мероприятия. С ней же прошлась по красной дорожке недавней премии МУЗ.тв.

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