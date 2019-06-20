Оправа из кофе, линзы из хлопка: созданные в Украине органические очки покупают во всем мире

Житейские истории

Родители Максима познакомились на Изюмском оптико-механическом заводе. Со временем открыли свой магазинчик и мастерскую по ремонту очков, так что за детство и юность Максим успел многое узнать об этой сфере. С 16 лет он активно принимал участие в семейном бизнесе, а полтора года назад загорелся идеей создать собственную коллекцию очков. Чтобы завоевать заполненный оптический рынок, нужно было чем-то отличаться. И Максим решил найти на сто процентов органический материал для своей продукции. Через полгода непрерывной работы он вышел из мастерской с очками в прочной оправе из кофейного жмыха и линзами из переработанного хлопка. Эти очки пахнут кофе и, в отличие от пластиковых, полностью разлагаются в почве и воде, превращаясь в органическое удобрение. Необычной продукцией уже заинтересовались за рубежом. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жителе Львовской области, который наладил успешный бизнес по производству панелей для стен из камыша.

«С попытки трехсотой получилась прочная пластина. Папа не смог ее сломать»

— Все началось в далеком 1991 году, — рассказывает Максим Гавриленко. — Мои родители работали на оптико-механическом заводе в городе Изюме. Это был крупнейший завод по производству очков в СНГ. Я родился в этом городе и прямо из родильного отделения попал в оптическую сферу (смеется). С детства наблюдал, как делают и чинят очки, и к 16 годам знал о них все. Никогда не планировал связывать с этим свою жизнь, но в университете стало скучно, и я примкнул к семейному бизнесу. К тому времени родители уже открыли маленький магазинчик и мастерскую по ремонту очков. Поначалу мастерская еле сводила концы с концами. Тогда, в 2010 году, особой конкуренции на рынке не было. Я создал сайт и активно занялся продвижением наших услуг в Интернете. И дело пошло в гору.

Вскоре арендовали помещение побольше, я взял на работу своего друга, который, к сожалению, позже меня подвел. Сказал, что берет творческий отпуск, а на самом деле втайне от меня открыл в центре Киева свою мастерскую и переманил корпоративных клиентов, предложив более низкую цену. Классика жанра. Конечно, я расстроился, но в то же время это послужило толчком для новых идей.

Я планировал отправиться в Нью-Йорк. Подумал, что куплю там бусик, обустрою его как мастерскую и займусь мобильным ремонтом оптики. Но визу мне не дали, и я отправился в Карпаты. Познакомился там со своей девушкой Мариной, стали с ней креативить вместе. Занимались оформлением интерьеров, производили деревянные розетки и выключатели. Но меня не покидала идея создания собственной коллекции очков. Мы с Мариной интересовались проблемой загрязнения окружающей среды, и я понимал, что делать пластиковые очки не хочу. Собирался создать что-то абсолютно экологичное. На рынке уже были очки в деревянной оправе, но такое решение казалось мне неприемлемым, ведь, чтобы их сделать, нужно срубить дерево. Принялся искать материал, который можно переработать вторично. Примитивными тисками прессовал все, что попадалось под руку дома и в супермаркетах. В расход шли рис, мята, шрот льна и жмых амаранта. Из последнего что-то даже получалось, но не было прочности, материал рассыпался и ломался в руках.

— Друзья не крутили пальцем у виска? Ведь история с прессованием риса и мяты кажется одержимостью.

— Они не знали, чем я занимаюсь. А вот папа поглядывал на меня, как на умалишенного. Мол, сын, одумайся! Но меня это лишь подстегнуло. Ключевую роль сыграла поддержка Марины. Возможно, только благодаря ей я довел дело до конца. Ведь когда что-то не получается месяц-второй, кто угодно начнет психовать. Бывали моменты отчаяния, но я с ними справлялся за час-два. Шел в лес, садился у озера, смотрел на воду. Затем вновь принимался за работу.

Однажды Марина вошла в мастерскую и произнесла лишь одно слово: «Кофе!» Все тут же стало на свои места. Как же я раньше не додумался?! Кофе — идеальный вариант! Его пьют во всем мире, жмыха остается очень много. К тому же он черный, как классический цвет очков.

На полгода я закрылся в мастерской и с утра до ночи прессовал кофейный жмых. С попытки трехсотой вышла действительно прочная пластина. Я отнес ее папе, и он не смог сломать ее руками. У меня получилось! Сейчас отец помогает мне устанавливать линзы в готовые кофейные оправы.

Максим Гавриленко: «Сейчас выпускаем от пяти до десяти очков в день, многое делается вручную. Но я активно работаю над автоматизацией процессов»

— Линзы тоже вы создали?

— Нет, они уже давно существуют. Линзы тоже экологичные — сделаны из триацетата целлюлозы. Проще говоря, это переработанный хлопок. Мы заказываем линзы у крупных производителей, с которыми сотрудничали раньше.

«Почти все производство — это ручной труд»

— Сколько потратили на разработку? Вкладывали свои сбережения?

— На данный момент вложил примерно полмиллиона гривен. Пришлось продать один из трех мотоциклов и поменять машину на другую, попроще. Шесть месяцев назад мы вышли на Kickstarter (сайт для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов. — Авт.) и успешно завершили кампанию по сбору денег на проект. Сумма была заявлена небольшая, около десяти тысяч долларов. Собрали тринадцать. Деньги потратили на оборудование и маркетинг. Теперь готовимся выйти на платформу повторно уже с новой усовершенствованной коллекцией.

— Как обстоят дела с продажами? Вы быстро заинтересовали другие страны.

— Продаем очки в розницу по всему миру и мелким оптом в Японию, Австралию, Америку… В этом месяце планируем брать Берлин (смеется). У нас в мастерской сейчас работают три человека. Каждый месяц приглашаем к сотрудничеству еще одного мастера, так как объемы заказов растут и мы не справляемся. Сейчас выпускаем от пяти до десяти штук в день, почти все делается вручную. Но я активно работаю над автоматизацией процессов и веду переговоры с инженерами о создании оборудования, позволяющего производить до пятидесяти штук в день. Для этого нам необходимо поднять инвестиции в размере ста тысяч долларов.

«Кофе — идеальный вариант для создания оправы! Его пьют во всем мире, жмыха остается очень много. К тому же он черный, как классический цвет очков», — говорит Максим, демонстрируя свою продукцию

— Какая самая большая «боль» в вашем бизнесе?

— Даже не знаю. Мне все нравится. Сложно быть мультизадачным, когда ты на начальном этапе выполняешь функции маркетолога, копирайтера, продажника и начальника. Но в то же время чувствуешь себя классно, потому что знакомишься с новыми интересными людьми, которые тебя развивают, помогают, поддерживают, направляют. Непросто нести ответственность за тех, кто на тебя работает. Как-то пришло время платить людям зарплату, а необходимой суммы просто не было. Я за пару дней в режиме стресса вспомнил о всех потенциальных клиентах, которые когда-либо нами интересовались, и продал им несколько партий очков.

— Как живется в таком режиме, когда постоянно что-то «горит»?

— Драйвово. Каждый день новые приключения.

— Чему учит бизнес?

— За это время я понял важную вещь: если стучишь в дверь, а тебе не открывают — стучи дальше. Одна из десяти точно откроется. Я определенно научился настойчивости. Второй вывод всей жизни — навыки коммуникации решают все. Раньше я мог стесняться или даже бояться предложить сотрудничество некоторым людям. Сейчас — с легкостью. Было очень приятно осознать, что люди в мире предпринимательства открыты, готовы идти навстречу, делиться информацией и создавать совместные проекты.

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