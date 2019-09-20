Может даже вращать кубик Рубика: в Украине создан лучший в мире электронный протез руки

Наука и технологии

— Сейчас в мире всего лишь две компании производят современные бионические (реагирующие на нервные импульсы человека. — Авт.) протезы рук, — говорит участница команды украинского стартапа, создавшего собственный бионический протез, Анна Белеванцева из Киева. — Протезы этих зарубежных компаний-монополистов стоят очень дорого — от 25 до 60 тысяч долларов. Причем у производителей нет стимулов снижать цену. Вот и выходит, что далеко не всем нуждающимся доступны бионические протезы. В Украине потребность в них особенно высока, ведь большое количество участников боевых действий утратили на фронте руки. Поэтому два года назад мы поставили перед собой цель создать современный бионический протез, который был бы значительно дешевле зарубежных и превосходил их по своим характеристикам. И вот теперь прототип полностью готов к клиническим испытаниям. С учетом их результатов примерно через месяц планируем представить готовый к использованию протез. Его создала команда из пяти человек. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о созданной молодыми украинскими инженерами «умной» перчатке, которая помогает восстановить подвижность рук после травм и инсульта.

«Отказался от карьеры врача из-за коррупции в медицине»

— Имеющиеся сейчас на рынке бионические протезы зарубежных фирм, о которых я говорила, разработаны пять — десять лет назад, — продолжает Анна Белеванцева. — Поэтому у команды наших инженеров был шанс создать более совершенный протез — с применением самых передовых технических новинок. Они с этой задачей справились. Добились, например, того, что каждый палец протеза может двигаться самостоятельно (в моделях конкурентов такого нет). При этом стоимость нашего изделия — от шести до двенадцати тысяч долларов. То есть более чем в четыре раза дешевле, чем у конкурентов.

Важно отметить, что мы регулярно консультируемся по скайпу или телефону с протезистами из США, Канады, Польши. А также с их украинскими коллегами и врачами, имеющими опыт работы с пациентами, у которых есть бионические протезы. В Украине ими обеспечены примерно 15 ветеранов АТО. Насколько нам известно, протезы для них оплатило государство.

Возглавляет наш стартап молодой предприниматель Дмитрий Газда. Это уже шестой по счету его бизнес-проект.

— По образованию я врач, — говорит Дмитрий Газда. — В медицинский университет поступил потому, что мой отец работает врачом, а мама старшая медсестра. Кстати, учиться медицине мне очень нравилось.

— Как получилось, что вы занялись бизнесом?

— Свой первый предпринимательский опыт я получил в 2009 году, когда проходил интернатуру. Тогда мне было 23 года. Началось с разговора с другом о том, что за рубежом популярны кресла-мешки, а в Украине их даже нет в продаже. Загорелись идеей попробовать наладить выпуск этой неординарной мебели. Купили материалы: болонью для внутреннего чехла и ткань оксфорд (из нее шьют сумки и рюкзаки) — для внешнего. В гараже друга изготовили лекала, попросили швею сшить наше первое кресло-мешок. Набили его пенопластовыми шариками. Все это обошлось нам в 400 гривен. По тогдашнему курсу — 50 долларов. Мы сразу сумели продать изделие. На вырученные деньги пошили еще два кресла. И пошло-поехало. Развозили заготовки швеям и ребятам, которые набивали изделия пенопластовыми шариками. Готовые кресла-мешки хорошо раскупались, и мы смогли открыть цех, а через два года после старта проекта — нанять руководящих работников. Это предприятие до сих пор является лидером на украинском рынке. Кстати, разработка бионического протеза частично финансируется из его прибылей.

Команда стартапа. Слева направо: Стас Кокин, Дмитрий Газда, Анна Белеванцева, Игорь Ильченко

— Без сожаления отказались от карьеры врача?

— Она мне нравилась. Но, работая в клинике, видел, что медицина коррумпирована. Если бы стал врачом, пришлось бы брать «благодарность» от пациентов и выписывать лекарства, которые лоббирует завотделением или главврач. А бизнес — дело честное.

После того как было налажено производство кресел-мешков, я запустил еще несколько бизнес-проектов. Скажем, участвовал в выводе на зарубежный рынок стильных пледов одной украинской женщины-дизайнера. Она не имела опыта предпринимательской деятельности, поэтому понадобилась помощь — моя и моих соратников. Мы создали для нее профессиональную команду менеджеров, разработали сайт, взяли на себя фото- и видеорекламу…

«Следующая версия „умной руки“ сможет предугадывать желания человека»

В проект по созданию бионической руки Дмитрий пригласил инженеров из Полтавы.

— У меня в Полтаве была своя фирма, занимавшаяся разработками в области машиностроения, — говорит инженер Игорь Ильченко. — Дмитрий привлек меня к участию в разработке протеза как внештатного специалиста. Сейчас я и некоторые сотрудники моей полтавской фирмы уже полноправные члены команды, создавшей бионическую руку. Мы переехали в Киев.

Работа нашего протеза основана на том, что его сенсоры улавливают нервные импульсы из остатков мышц руки человека. Нынешняя наша версия искусственной руки уже вторая по счету. Ее тестирует доброволец, у которого нет одной кисти. Участие этого парня очень ценно — он со знанием дела оценивает работу нашего детища. Кстати, для пользователей особо важное значение имеет вес протеза. Наш легкий — весит всего 400 граммов. Зарубежные аналоги тяжелее: 500—600 граммов. Это что касается протезов, имеющих вид человеческой руки. Но за рубежом выпускают протезы, напоминающие руку робота. Они весьма увесистые. Зато с их помощью можно даже бензопилой работать.

На разработку протеза ушло два года

— А что может созданный вами протез?

— Сила его сжатия 400 граммов. Так что гайки с его помощью не закрутишь. Тяжести тоже не поносишь. Но около 90 процентов потребностей среднестатистических пользователей он способен удовлетворить. Например, позволяет открыть дверь, пользоваться чашкой, вилкой, ложкой, столовым ножом, брать в руку другие мелкие предметы, даже вращать кубик Рубика. На привыкание к нашей «умной руке» и ее освоение человеку нужен примерно месяц.

— К весне будущего года планируем создать следующую версию протеза — он будет приспосабливаться к привычкам человека, — добавляет Анна Белеванцева. — Такие возможности изделию обеспечит новая электронная платформа «умный хват». Суть вот в чем: встроенный в искусственную руку компьютер станет запоминать движения человека, когда он берет те или иные вещи или выполняет какие-либо другие действия. И при их повторе предугадывать намерения пользователя. Тогда человеку не понадобится сокращать остатки своих мышц — «умная рука» сообразит, что от нее хотят, и выполнит работу.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о еще одном успешном украинском стартапе: киевские разработчики создали «умные» жалюзи, работающие, как солнечные батареи.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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