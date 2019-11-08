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Происшествия

СБУ проводит обыски в бизнес-центре, где находится канал "Прямой"

14:16 8 ноября 2019 64
журналист «Прямого» рядом с силовиками в бизнесцентре
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники Службы безопасности проводят обыски в столичном бизнес-центре «Парус». Отметим, в этом здании находится студия канала «Прямой», который из-за вчерашнего нетипичного эфира попал в неприятную ситуацию, за которую пришлось извиняться.

Телеканал «Прямой» в своем эфире показал картинку с силовиками СБУ. По данным корреспондентов, силовики пришли в адвокатское объединения «Турчинов и партнеры».

В спецслужбе прокомментировали свои действия.

«Проводятся обыски в адвокатском объединении в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА. Детали впоследствии на сайте», — цитирует сообщение СБУ «Украинская правда».

Журналисты «Прямого» не зря быстро отреагировали на появление людей в камуфляже в бизнес-центре. В четверг, 7 октября, у владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко также проводились обыски. Журналисты считают это давлением на телеканал.

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