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СБУ проводит обыски в бизнес-центре, где находится канал "Прямой"
Сотрудники Службы безопасности проводят обыски в столичном бизнес-центре «Парус». Отметим, в этом здании находится студия канала «Прямой», который из-за вчерашнего нетипичного эфира попал в неприятную ситуацию, за которую пришлось извиняться.
Телеканал «Прямой» в своем эфире показал картинку с силовиками СБУ. По данным корреспондентов, силовики пришли в адвокатское объединения «Турчинов и партнеры».
В спецслужбе прокомментировали свои действия.
«Проводятся обыски в адвокатском объединении в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА. Детали впоследствии на сайте», — цитирует сообщение СБУ «Украинская правда».
Журналисты «Прямого» не зря быстро отреагировали на появление людей в камуфляже в бизнес-центре. В четверг, 7 октября, у владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко также проводились обыски. Журналисты считают это давлением на телеканал.
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