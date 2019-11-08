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- 07:18 Маскарад и клоунада: сеть вскипела из-за нелепого "нападения" на студию канала 'Прямой"
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Маскарад и клоунада: сеть вскипела из-за нелепого "нападения" на студию канала 'Прямой"
Постановочное «шоу», которое организовали на телеканале «Прямой», когда во время эфира в студию ворвались люди в масках и с оружием, всколыхнуло соцсети.
Многие пользователи считают, что такой постановкой убивают рейтинг канала. Подобный «юмор» называют недопустимым и не понимают, как сценаристы и ведущие программы, которые знали о «розыгрыше», могли допустить такое по отношению к гостям и зрителям.
В частности, главный редактор издания «РБК-Украина» Сергей Щербина назвал это «действо» борьбой за нишу передачи «Рассмеши комика».
А политолог Олег Саакян не ожидал такого подхода к журналистике от своего друга Миколи Вересня.
Журналист Егор Чичеринда считает, что в стране, где ежедневно гибнут люди, не только на фронте, но и в Киеве, подобные «розыгрыши» не совсем уместны. По его словам, журналисты «Прямого» стали на стезю тех, кого ежедневно критикуют. И такой подход не приведет ни к чему хорошему.
Журналист Денис Попович пишет, что с приходом новой власти «маскарад и клоунада проникает во все сферы нашей жизни».
Под постами оставили много разных комментариев. Большинство фолловеров отмечают, что такие действия не красят телеканал и тех, кто на нем работает. Но есть и такие, которые считают увиденное свободой слова и поддерживают подобный подход.
Напомним, в четверг, 7 октября, у владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко проводились обыски. На сайте вещателя было сказано о том, что канал воспринимает данные действия как «давление и наступление на свободу слова».
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