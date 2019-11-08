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Телеканал «Прямой» извинился на «маски-шоу» в прямом эфире (видео)
Сотрудники телеканала «Прямой» извинились перед телезрителями за эпизод, когда в эфире инсценировалось появление в студии людей в масках. Об этом сообщается на сайте телеканала.
«Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где „сюрпризы“ происходят почти каждый день. Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте», — объясняют сделанную постановку журналисты и ведущие телеканала «Прямой».
В то же время сотрудники телеканала признают, что интерпретация ситуации была неудачной и неуместной.
«Мы информационный канал и шутки — это не наше», — утверждают работники СМИ и приносят извинения зрителям.
Ранее сообщалось, что сеть была возмущена нелепой постановкой телевизионщиков.
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