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Украина

Телеканал «Прямой» извинился на «маски-шоу» в прямом эфире (видео)

12:41 8 ноября 2019 151
Фрагмент эфира
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники телеканала «Прямой» извинились перед телезрителями за эпизод, когда в эфире инсценировалось появление в студии людей в масках. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где „сюрпризы“ происходят почти каждый день. Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте», — объясняют сделанную постановку журналисты и ведущие телеканала «Прямой».

В то же время сотрудники телеканала признают, что интерпретация ситуации была неудачной и неуместной.

«Мы информационный канал и шутки — это не наше», — утверждают работники СМИ и приносят извинения зрителям.

Ранее сообщалось, что сеть была возмущена нелепой постановкой телевизионщиков.

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