Каскадные разгрузки: назван идеальный режим питания для поддержания тела в тонусе

Стиль жизни

Известный фитнес-тренер, эксперт программы «Сніданок з 1+1» Ксения Литвинова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, кому и когда полезно заниматься бегом, развенчала миф о диетах и составила правильный дневной рацион. (О простых ежедневных упражнениях для поддержания отличной формы читайте здесь.)

«Для обеспечения безопасности в работе суставов и позвоночнике у вас должна быть специальная обувь для бега»

— Существует мнение, что после 40 лет бег не показан.



— Это миф! Бегать можно начинать и в 40, и в 50. Вопрос в том, в каком физическом состоянии и при каких показателях здоровья находится человек. Если нет проблем с суставами, нет ревматизма, грыж, протрузий, проблем со спиной, высокого давления, тогда можно и нужно начинать бегать.

— Какие опасности могут подстерегать начинающего бегуна?



— Нужно начинать бегать очень аккуратно. Я рекомендую смотреть в интернете техники бега, если не можете себе позволить тренера. Или все-таки воспользоваться услугами профессионала буквально на два занятия. Тренер должен выставить технику работы стопы, угол в колене, движения корпуса, правильный наклон, движения руками. Иначе можно и навредить здоровью, выполняя спортивные упражнения некорректно.

Я бегаю, когда у меня есть полное ощущение здоровья и настрой это сделать. Когда ничего не болит, виски не сдавливает, сердце не выпрыгивает, колени в порядке, суставы не ноют. Если какой-то из этих пунктов не совпадает, я категорически против бега.

— В какой обуви лучше заниматься этим видом спорта?

— Никогда не надевайте кеды или тапочки для бега. Купите одну пару профессиональной обуви. Вы будете ее использовать по назначению. Это ваша гарантия того, что голеностоп, стопа, пятка, все суставы будут в порядке. Когда вы бежите, появляется довольно большая ударная нагрузка. Для обеспечения безопасности в работе суставов и вашем позвоночнике у вас должна быть та самая обувь для бега. Одежда тоже должна быть правильной и удобной. Сейчас много новинок — дышащей формы, которая держит тепло или наоборот.

— Как правильно составить рацион питания для поддержания спортивной формы?

— Я противник любых диет. Использую больше интуитивные вещи, которые подходят именно мне, согласно образу жизни, анализам, рекомендациям, работе, стрессовым ситуациям. Это мои подходы, появившиеся с опытом. Так как я работаю со многими диетологами и сама составляю меню, то могу утверждать, что сильные ограничения в питании будут приводить к болезням. И вы никогда не будете худеть.

— В чем же себя ограничивать?

— Если вы любите фрукты, то осенью это яблоки, груши, сливы, виноград. Ешьте их только в первой половине дня. Оптимальная порция фруктов в день — до 300 граммов. Вечером их есть нежелательно из-за содержания фруктозы. Это натуральный сахар. А вечером вы не тратите калории, а ложитесь спать. Соответственно, жировой запас пополняется.



Если вы хотите ограничить углеводы для того, чтобы талия стала тоньше, тогда остановите свой выбор на кислых яблоках, сливах, грушах. Хотя, если вы съедите более калорийные персик или виноград в первой половине дня, ничего страшного не случится.

— Какие каши менее «опасны» для фигуры?

— В моем топе — гречка, рис (бурый, нешлифованный), булгур, пшеничная каша, необработанная овсянка. Берите натуральные, цельнозерновые каши. Единственное правило: ешьте каши на завтрак или обед. Углеводный ужин будет тяжеловат.

Важно оставить в питании достаточное количество овощей и зелени, рыбы, мяса, а также бобовых, которые необходимы для строительства наших мышц.

«Я за то, чтобы перекусывать только в том случае, если вы много двигаетесь»

— Как вы относитесь к перекусам в течение дня? Можно порадовать себя чем-то вкусненьким в перерывах между основными приемами пищи?



- Я за то, чтобы перекусывать только в том случае, если вы много двигаетесь. Тогда эти перекусы будут обоснованы тем, что вам необходимо восполнить энергию. Если вы ведете сидячий образ жизни, перемещаетесь на встречи между кафе или офисами в автомобилях и ваша физическая нагрузка заканчивается на том, чтобы просто подносить телефон к уху или набирать тексты, то лучше убрать перекусы, оставив только завтрак, обед и ужин.

С ужином я предлагаю делать так называемые каскадные (интервальные) разгрузки — 16/8. Последний прием пищи происходит в 17:00, а завтрак — через 16 часов, в 10:00 утра. Еще вариант: раз в неделю полностью отказаться от ужина и пить только воду. Для самых стойких — 24-часовое голодание, если у вас всё в порядке с кишечником и другими органами. Это хорошо очистит организм.

Я категорически против подхода с пропуском обеда. Потому что в будущем или даже уже в настоящем талия будет «заплывать». Это касается и мужчин, и женщин. Будут расти бока. Но самое страшное, что внутри будет расти бурый жир, который негативно влияет на внутренние органы.

— А если говорить о детском питании? Какие моменты важно соблюдать в составлении рациона?

— Питание ребенка должно быть разнообразным, нормальным, без фастфудов. Думаю, что ни для кого не секрет, что сладкие газированные напитки, соки в пакетах, мороженое, конфеты, печенье, сдоба, которая не печется дома, — яд в больших количествах. Но ограничить ребенку продукты, которые продаются везде, даже в школах, очень сложно. Практически нереально. Чтобы хоть как-то минимизировать потребление этой вредной еды, советую давать ему с собой судочки. Пусть это будут бутерброды с сыром, варенное яйцо, фрукты, орехи, сухофрукты.

Настаивайте на том, чтобы ребенок пил много воды. Дети очень часто забывают пить воду, они не мотивированы. Если вы будете поить ребенка соками, пить воду он не будет.

Ранее Ксения Литвинова давала «ФАКТАМ» советы по выбору меню для тех, кто хочет похудеть.

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