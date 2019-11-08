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Происшествия

В Киеве после поминок отравились полтора десятка человек

14:29 8 ноября 2019 79
Ресторан
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве после поминального обеда в столичном ресторане отравились 14 человек, в том числе и один ребенок. Ранее в Львовской области в больницу с симптомами острого энтероколита попали шесть человек, бывших гостями на свадьбе.

Как сообщили в главном управлении Госпотребслужбы в Киеве, случаи заболевания острой кишечной инфекцией были зафиксированы в период с 27 по 29 октября 2019 года. Все заболевший были на поминках в «Бюджет кафе».

Санинспекция провела проверку в кафе и обнаружила ряд нарушений. «По результатам проведенных лабораторных исследований один из четырех отобранных образцов пищевых продуктов по микробиологическим показателям не соответствует требованиям Государственных санитарных правил и норм», — сообщают в службе и уточняют, что в коливе эксперты обнаружили патогенные микроорганизмы — сальмонеллы.

Руководству заведения выдано решение «о временно прекращении производства и/или обороте пищевых продуктов». В Нацполицию направлено письмо для принятия мер, предусмотренных законодательством.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мариуполе в больницу попали студенты из Украинской Академии лидерства. Диагноз — острый гастроэнтерит. 16 человек госпитализировали в инфекционное отделение.

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