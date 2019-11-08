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Самые красивые торты сезона: все цветы съедобны (фото)
Американский кондитер Елена Так создает торты-шедевры, в которых каждая деталь съедобна. Такой подарок запоминается имениннику навсегда, ведь создается он специально для него. И, конечно, торт производит неизгладимое впечатление на гостей. Такая красота становится центром торжества. И это понятно.
Создание дизайнерского торта — работа филигранная. К примеру, цветы в декоре смотрятся как живые.
О своих самых красивых тортах Елена Так рассказала «ФАКТАМ».
— Елена, у вас на тортах потрясающе красивые маки. Из чего они созданы?
— Мак — прекрасный цветок, которым каждый кондитер желает украсить свое произведение. Раньше я делала их из сахарной мастики. Но сейчас стало модным украшать торты цветами из вафельной бумаги. И я попыталась создать такой мак, который бы выглядел, как живой. Для воссоздания натуральности лепестков я использовала фольгу, смяла ее, чтобы эти вмятины отпечатались на лепестке. Вафельные маки намного легче мастичных, они отличаются красивыми натуральными изгибами.
— А как появился торт с маками «Яркие мечты»?
— Ко мне обратилась заказчица с просьбой повторить дизайн моего торта с колибри, который она увидела в интернете. Всегда приятно слышать, что людям нравится твой дизайн, но я не люблю повторять работы. Ведь каждый заказ — это возможность придумать новый дизайн. Я начала обдумывать концепцию торта: молодость — это смелость, яркость мечты. Значит, нужны яркие краски. Девушка учится и работает, строит свое будущее. При этом она и мама, и жена. И настоящая красавица! Тогда я решила: торт будет яркий и обязательно с колибри, как хотела именинница. И тут у меня в памяти всплыла картина художницы Веры Мур. Ее произведение тоже присутствует на торте!
— Как отреагировала заказчица, увидев ваш торт?
— Честно говоря, я немного нервничала, ожидая ее. Ведь она просила повторить торт с колибри в сдержанных тонах, а предназначенный ей тортик переливается яркими красками. Но, увидев мое произведение, именинница расплылась в улыбке и сказала: «Вы, наверное, почувствовали мою энергетику».
— Очень красива еще одна ваша работа — «Девичьи мечты». Как она родилась?
— Этот тортик — одна из моих первых работ. В самом начале кондитерской карьеры я увлекалась изготовлением печенья. Однажды ко мне обратилась женщина с просьбой дать мастер-классы ее дочери — юному художнику. В Америке принято вносить свой вклад в общество. Так, например, мой муж уже на протяжении 30 лет бесплатно преподает карате. Настала и моя очередь поделиться своими навыками. Так у меня появилась ученица. Мы сдружились. Она с гордостью дарила мне свои первые картины. В подарок на ее день рождения я изготовила этот торт с пожеланиями прекрасного будущего.
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— В вашем торте «Ландыши» интересно рассматривать каждую деталь.
— Знаете, в каждый свой торт я вкладываю душу. Но есть особенные — как этот. Ландыши — цветы из моего детства. Мы с папой собирали их в весеннем лесу на день рождения маме. Когда я увидела, как трепетно заказчик выбирает тему для будущего тортика, захотелось, чтобы у именинницы при виде подарка нахлынули такие же теплые чувства. Кроме того, как выяснилось, любимые цветы именинницы — ландыши. «Но где их взять, ведь сейчас не сезон?» — сокрушался заказчик. А потом неожиданно спросил: «А вы могли бы их сделать?»
— Что же вы ответили?
— Сказала, что не знаю, так как никогда не пробовала, но обещала попытаться. Лепка этих маленьких цветочков из мастики занимает много времени. Из нее же — листочки. Но самое сложное было сделать съедобную цветочную корзинку. Я плела ее вручную из полосок мастики, как настоящую корзину из лозы. Мне вздумалось сделать изящную — узкую снизу и постепенно расширяющуюся кверху. Шоколадная салфетка с вплетенной голубой лентой тоже далась нелегко.
Именинница же была в восторге. Получив торт, она спросила дарителя: «Где же вы нашли ландыши?!» Она поначалу даже подумать не могла, что они… сахарные. Как мне потом рассказывали, гости то и дело касались цветов, чтобы убедиться, что они не настоящие. Не верили, что может быть такое сходство с живыми ландышами.
— Как долго делаются такие изумительные цветы?
— Маки по новой технологии делаю легко и быстро. Ландыши — кропотливая работа. Она может занять несколько дней — имею в виду только одни цветочки. А потом их еще нужно собирать на веточки.
— Все ваши цветы съедобные?
— Да, и маки, и ландыши…
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— А какой вкус имеют торты?
— Это шоколадные бисквитные торты с ягодной прослойкой. Прослойку делаю так: перебиваю блендером клубнику с добавлением пектина и сахара. Добавляю целые ягоды голубики и малины. Получается «ягода в ягоде». Очень вкусно и красиво в разрезе.
— Бывают ли дизайнерские торты муссовыми?
— Муссовые торты могут быть дизайнерскими, если правильно установить и укрепить декорации. Но сложно сделать их многоярусными — нельзя гарантировать, что они будут доставлены заказчику без повреждений.
— Как же доставляется такая хрупкая красота заказчикам?
— Торты доезжают до заказчиков в собранном виде, без проблем и повреждений, какой бы сложной ни была конструкция торта и какими бы хрупкими не были декорации. У меня своя технология закрепления в коробке торта и декораций на нем.
— Как долго хранится торт?
— Около недели в холодильнике.
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— Какой у вас любимый вкус торта?
— Белый шоколад в сочетании с малиной и сливочным кремом или швейцарским кремом — заварным взбитым белком со взбитым сливочным маслом.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Если вы еще не печете, приглашаю вас в этот красивый и увлекательный мир создания вкусняшек. Радуйте ими себя и своих родных и близких.
Ранее Елена Так рассказала «ФАКТАМ», как приготовить пирожное «Киевский каштан», которое с первого взгляда трудно отличить от настоящего каштана. А еще «ФАКТЫ» предлагали читателям легкие рецепты вкусного ужина, который можно приготовить быстро и просто.
Фото из альбома Елены Так
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