- 16:22 Киев, Одесса и Днепр: названы регионы — лидеры по количеству ограблений
- 16:10 4-летний ребенок умер в больнице сразу после "витаминного" укола: первые подробности трагедии
- 15:58 На Днепре в Киеве затонула яхта с людьми: видео с места ЧП
- 15:47 Пока мать пила с подругой: во время пожара на Житомирщине погиб 3-летний мальчик
- 15:38 Проспекта Жукова в Харькове не будет
- 15:30 «Там невыносимые условия!»: Зеленского просят вернуть домой задержанных в Ливии украинских моряков
- 15:29 В аэропорту "Львов" массово отменяют авиарейсы
- 15:21 Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака
- 15:17 Верните деньги: Мишель Платини решил отомстить УЕФА
- 15:14 Адвокат заявил о пропаже нардепа Дубневича
- 14:43 Украинец стал двукратным чемпионом мира по самбо
- 14:41 США ликвидируют должность спецпредставителя по Украине, — СМИ
Адвокат заявил о пропаже нардепа Дубневича
Адвокат народного депутата Украины Ярослава Дубневича, которого суд отправил под стражу на два месяца с альтернативой выхода на свободу под залог в 90 млн гривен, сообщил о пропаже своего подзащитного.
Как сообщает «5 канал», о пропаже подзащитного сообщил юрист Алексей Шевчук. По его словам, за Ярослава Дубневича был внесен залог, однако освободить его не удается — место пребывания парламентария не известно. Алексей Шевчук сообщил, что обратился в СБУ по поводу похищения его подзащитного.
Тем временем стало известно, что недавно народный депутат переписал подконтрольную ему фирму ООО «Агропромышленное предприятие «Львовское» на своего сына Юрия. Как сообщает «Громадське», эта компания является учредителем «Коропорации КРТ», которая фигурирует в уголовном производстве. Напомним, что Ярослава Дубневича заподозрили в содействии закупкам товаров для «Укрзалізниці» по завышенным ценам. Убытки компании при этом оцениваются в 93 млн гривен.
Сторона обвинения посчитала действия депутата препятствованием уголовном производству, а сам Дубневич пояснил, что переоформление состоялось давно и что это «не делается за один день».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 октября Верховная Рада проголосовала за то, чтобы снять неприкосновенность с народного депутата Ярослава Дубневича и разрешить его арест.
Фото с сайта 5 канала.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам
Невеста заказала торт, украшенный милой собачкой, а получила «дохлого дикобраза», раздавленного между слоями (фото)
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..