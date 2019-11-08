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Украина

Адвокат заявил о пропаже нардепа Дубневича

15:14 8 ноября 2019 419
Дубневич в зале суда
Инф. «ФАКТОВ»

Адвокат народного депутата Украины Ярослава Дубневича, которого суд отправил под стражу на два месяца с альтернативой выхода на свободу под залог в 90 млн гривен, сообщил о пропаже своего подзащитного.

Как сообщает «5 канал», о пропаже подзащитного сообщил юрист Алексей Шевчук. По его словам, за Ярослава Дубневича был внесен залог, однако освободить его не удается — место пребывания парламентария не известно. Алексей Шевчук сообщил, что обратился в СБУ по поводу похищения его подзащитного.

Тем временем стало известно, что недавно народный депутат переписал подконтрольную ему фирму ООО «Агропромышленное предприятие «Львовское» на своего сына Юрия. Как сообщает «Громадське», эта компания является учредителем «Коропорации КРТ», которая фигурирует в уголовном производстве. Напомним, что Ярослава Дубневича заподозрили в содействии закупкам товаров для «Укрзалізниці» по завышенным ценам. Убытки компании при этом оцениваются в 93 млн гривен.

Сторона обвинения посчитала действия депутата препятствованием уголовном производству, а сам Дубневич пояснил, что переоформление состоялось давно и что это «не делается за один день».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 октября Верховная Рада проголосовала за то, чтобы снять неприкосновенность с народного депутата Ярослава Дубневича и разрешить его арест.

Фото с сайта 5 канала.

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