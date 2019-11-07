Дело Дубневича: нардепа взяли под стражу

Происшествия

Народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в организации завладения более 93 млн гривен «Укрзалізниці», суд оставил под стражей до конца декабря.

Такое решения 7 ноября приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда. Кроме того, суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен.

«Применить меру в виде содержания под стражей до 31 декабря 2019 года. И определить альтернативную меру пресечения в виде залога в 90 млн гривен», — заявил председательствующий судья.

Напомним, Дубневича подозревают в растратах имущества во время работы в Раде восьмого созыва. Якобы депутат, входивший в транспортный комитет Верховной Рады, мог способствовать закупкам товаров для «Укрзалізниці» по завышенным ценам. Убытки компании при этом оцениваются в 93 млн гривен.

31 октября Верховная Рада проголосовала за то, чтобы снять неприкосновенность с Дубневича и разрешить его арест.

После приговора Дубневич заявил, что не видит возможности уплатить залог в 100 млн гривен.

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