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Украина

Надбавки за особые условия и интенсивность работы: в ГУДе "расшифровали", почему зарплата Богдана выше, чем у Зеленского

16:40 8 ноября 2019 107
Андрей Богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Заработная плата руководителя Офиса президента Андрея Богдана за октябрь составила 39 тыс. 258 грн. Ранее стали известны заработки народных депутатов. О зарплате Богдана Государственное управление делами сообщило изданию 112.ua.

В Госуправлении делами конкретизировали, какие составляющие входят в зарплату Богдана. Так, должностной оклад составляет 16 тыс. 363 грн, надбавка за выслугу лет — 4 тыс. 418 грн. Также были выплачены надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3 тыс. 272 грн и за интенсивность труда — 9 тыс. 818 грн. Сумма премии и индексации денежных доходов — 5 тыс. 385 грн. Из начисленной зарплаты уплачено 7 тыс. 655 грн налогов и сборов.

При этом сообщается, что заработная плата президента Украины Владимира Зеленского в октябре — всего 28 тыс. грн.

Напомним, ранее премьер-министр Украины рассказал, предстоит ли повышение зарплаты учителям.

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