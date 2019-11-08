- 17:05 Украина против России: Международный суд ООН огласил важное решение
- 16:40 Надбавки за особые условия и интенсивность работы: в ГУДе "расшифровали", почему зарплата Богдана выше, чем у Зеленского
- 16:22 Киев, Одесса и Днепр: названы регионы — лидеры по количеству ограблений
- 16:19 Трагедия на Ровенщине: мужчина выстрелил жене в голову, а потом покончил с собой
- 16:18 В России скончался известный правозащитник, выступавший против войны в Украине
- 16:10 4-летний ребенок умер в больнице сразу после "витаминного" укола: первые подробности трагедии
- 15:58 На Днепре в Киеве затонула яхта с людьми: видео с места ЧП
- 15:47 Пока мать пила с подругой: во время пожара на Житомирщине погиб 3-летний мальчик
- 15:38 Проспекта Жукова в Харькове не будет
- 15:30 «Там невыносимые условия!»: Зеленского просят вернуть домой задержанных в Ливии украинских моряков
- 15:29 В аэропорту "Львов" массово отменяют авиарейсы
- 15:21 Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака
Надбавки за особые условия и интенсивность работы: в ГУДе "расшифровали", почему зарплата Богдана выше, чем у Зеленского
Заработная плата руководителя Офиса президента Андрея Богдана за октябрь составила 39 тыс. 258 грн. Ранее стали известны заработки народных депутатов. О зарплате Богдана Государственное управление делами сообщило изданию 112.ua.
В Госуправлении делами конкретизировали, какие составляющие входят в зарплату Богдана. Так, должностной оклад составляет 16 тыс. 363 грн, надбавка за выслугу лет — 4 тыс. 418 грн. Также были выплачены надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3 тыс. 272 грн и за интенсивность труда — 9 тыс. 818 грн. Сумма премии и индексации денежных доходов — 5 тыс. 385 грн. Из начисленной зарплаты уплачено 7 тыс. 655 грн налогов и сборов.
При этом сообщается, что заработная плата президента Украины Владимира Зеленского в октябре — всего 28 тыс. грн.
Напомним, ранее премьер-министр Украины рассказал, предстоит ли повышение зарплаты учителям.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам
Невеста заказала торт, украшенный милой собачкой, а получила «дохлого дикобраза», раздавленного между слоями (фото)
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!