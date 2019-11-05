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Украина

Гончарук рассказал, повысят ли зарплаты учителям

9:38 5 ноября 2019 199
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то что летом этого года Кабмин принял решение о повышении заработных плат работникам образования на 20−70% по всему образовательному звену (от детского сада до вуза), новое правительство не изыскало средства на серьезное увеличение выплат педагогам в 2020 году.

«Повышение зарплат педагогам будет, но далеко не такое, какое бы хотелось», — заявил в эфире «Свободы слова» премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, в правительстве пытались изыскать средства, однако, для обеспечения высокого уровня зарплат нужно «больше экономического роста» и налогов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун заявляла, что бюджетный комитет Рады отклонил предложения профильного комитета об увеличении расходов на зарплаты педагогам на пять миллиардов гривен.

Также сообщалось, что в конце октября под Верховной Радой митинговали работники сферы образования, которые требовали не отменять им надбавки и премии.

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