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Украина против России: Международный суд ООН огласил важное решение
Международный суд ООН в Гааге огласил важное решение по поводу иска Украины на действия России и нарушения россиянами двух важнейших международных конвенций (о борьбе с терроризмом и о недопущении дискриминации).
Жалобу по поводу российской агрессии, нарушения прав крымских татар и других преступлений России Украина подала еще в 2017 году, но РФ попыталась сыграть на процедурных моментах. Россияне попытались возразить, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения таких жалоб, а Украина не может обращаться в суд с соответствующими заявлениями.
Решением от 8 ноября 2019 года судьи Международного суда ООН большинством голосов отклонили все возражения России. Было подтверждено, что суд вправе рассматривать по заявлению Украины дело о нарушении Россией конвенции по борьбе с терроризмом. Также были отклонены возражения России о том, что у суда якобы нет юрисдикции на решение подобных споров. Кроме того, большинство судей отклонили претензию России, что якобы заявление Украины «невыполнимое и неуместное».
«Мы выиграли», — коротко прокомментировала промежуточное решение суда заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Напомним, к слушаниям по украинскому иску 2017 года суд приступил в июне 2019-го. Украина заявила о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
После того, как иск был получен судом, Международный суд ООН ввел против РФ временные обеспечительные меры. Суд потребовал от России прекратить ущемление в правах крымскотатарского сообщества, разрешить работу Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и обеспечить населению полуострова доступ к образованию на украинском языке.
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