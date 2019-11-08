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ООН снова отказала России: визы российским делегатам не выдали правильно
В пятницу, 8 ноября, на голосовании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению было отклонено предложение о переносе этой структуры из США, в случае если ООН и Вашингтон не будут решать проблемы с визами у российских делегатов. Об этом сообщает ТАСС.
За предложение РФ проголосовали всего 18 стран, 69 высказались против, 72 воздержались. Поддержали Россию Китай, Сирия, Иран, Казахстан, а также несколько латиноамериканских и африканских стран. Соавторами российского проекта выступили Ангола, Никарагуа, Бурунди и Сирия.
С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН Соединенные Штаты Америки не выдали визы 18 российским делегатам.
Ранее сообщалось, что США ввели новые пакеты антироссийских санкций — это связано с событиями в Сирии.
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