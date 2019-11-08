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Шоу-бизнес

В одежде больше не будет: Анфиса Чехова взорвала сеть горячими фото

23:48 9 ноября 2019 94
Анфиса Чехова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая Анфиса Чехова, которая недавно похоронила отца, радует своих поклонников снимками в белье и купальниках.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Звезда поехала на курорт, поэтому не устает хвастаться отдыхом.

Анфиса Чехова

«Я взяла с собой мало нарядов, поэтому фотографий в одежде с отдыха больше не будет», — заявила Анфиса.

Анфиса Чехова

Правда, она нашла выход — «делать одежду» из ракушек.

Поклонники оценили формы и изгибы Чеховой. «Какая классная фигура», «Создал же Бог такую красоту!!!», «Как радует глаз Ваше шикарное тело, естественная красота», — пишут они.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Но не обошлось и без критики.

«Удивляет всегда одно, когда смотришь такие фото… Как муж-то позволяет? Анфиса красивая, женственная… Но муж-то как такое позволяет?» — пишут комментаторы.

Анфиса Чехова

Правда, их Анфиса успокоила — мужа пока нет.

Напомним, ранее Анфиса Чехова голышом покаталась на лошадке.

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