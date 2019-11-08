Оккупанты задержали легендарную 82-летнюю крымскотатарскую активистку, гражданку США

Украина

Оккупационные власти Крыма задержали на контрольном пункте Чаплинка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«На контрольном пункте Чаплинка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом российские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения», — написал Чубаров.

По его словам, Айше Сеитмуратова имеет гражданство США, которое она получила после изгнания ее из СССР в 1978 году.

Также Рефат Чубаров сообщил о том, что Айше Сейтмуратова постоянно проживает в Крыму, который отказалась покидать и после вторжения российских войск в 2014 году и оккупации Крыма. В Меджлисе крымскотатарского народа принимают меры для установления связи с Айше Абла и предоставление ей помощи.

Позже он дополнил свой пост сообщением о том, что русские оккупанты, не пропустив Айше Сейтмуратову через контрольно-пропускной пункт Чаплынка, отослали ее на контрольно-пропускной пункт Чонгар: мол, иностранцы могут пересечь «границу» в указанном пункте. От Чаплынки до Чонгара расстояние более 120 километров…

При этом с Айше Абла по-прежнему нет связи, так как она не взяла с собой мобильный телефон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале ноября на границе с аннексированным Крымом оккупационные власти задержали 34-летнего жителя Закарпатской области, которому до сентября 2020 года якобы был запрещен въезд в Россию. Мужчину задержали на пункте пропуска в оккупированном Армянске при пересечении административной границы Крыма с Херсонской областью.

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