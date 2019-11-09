Украина

Соцвыплаты увеличат, но не всем: Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины» О Государственном бюджете Украины на 2019 год", принятый Верховной Радой 31 октября 2019 года, что позволит профинансировать программы министерств, а также обеспечить соцвыплаты и зарплаты шахтерами.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что закон имеет целью обеспечить решение важных социальных вопросов и эффективное использование средств государственного бюджета в процессе его исполнения в текущем году.

В частности, документом предусмотрено уменьшение доходной части бюджета на 18,8 млрд грн и расходной части — на 19,1 млрд грн, а также увеличение объема предоставления кредитов из государственного бюджета на 1,4 млрд грн и дефицита госбюджета — на 1,1 млрд грн.

Законом увеличены расходы по таким бюджетным программам: 1 млрд грн — для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения; 1,4 млрд грн — для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих; 500 млн грн — для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления (резервный фонд).

Кроме того, 787 млн грн пойдут на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью; 354,6 млн грн — для финансирования социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 300 млн грн — на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.

Также закон позволяет городу Киеву не возвращать в государственный бюджет часть обязательств Киевского городского совета в объеме расходов городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, что за десять месяцев в общий фонд бюджета-2019 поступило почти 490 миллиардов гривен налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин намерен провести перерасчет пенсий в апреле будущего года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, рост минимальной пенсии станет возможным благодаря трансферту средств из Госбюджета, а также увеличению минимальной заработной платы.

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