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Украина

Зеленский продолжает кадровые перестановки в СБУ: кого и куда назначили

12:03 8 ноября 2019 308
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, накануне назначивший новых руководителей областных управлений СБУ, продолжил кадровые перестановке в украинской спецслужбе.

Так, на президентском сайте опубликованы указы об увольнениях и новых назначениях в СБУ

Так, Владислав Бухарев уволен с должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. А Вадим Поярков и Анатолий Дублик — с должностей замглавы СБУ

Еще один заместитель руководителя спецслужбы — Дмитрий Нескромный — стал первым заместителем руководителя СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. Еще одним заместителем главы СБУ стал Владимир Горбенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентским указом работавший в СБУ в Донецке Роман Боднар назначен председателем Черкасской областной государственной администрации.

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