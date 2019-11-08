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- 12:03 Зеленский продолжает кадровые перестановки в СБУ: кого и куда назначили
Зеленский продолжает кадровые перестановки в СБУ: кого и куда назначили
Президент Украины Владимир Зеленский, накануне назначивший новых руководителей областных управлений СБУ, продолжил кадровые перестановке в украинской спецслужбе.
Так, на президентском сайте опубликованы указы об увольнениях и новых назначениях в СБУ
Так, Владислав Бухарев уволен с должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. А Вадим Поярков и Анатолий Дублик — с должностей замглавы СБУ
Еще один заместитель руководителя спецслужбы — Дмитрий Нескромный — стал первым заместителем руководителя СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. Еще одним заместителем главы СБУ стал Владимир Горбенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентским указом работавший в СБУ в Донецке Роман Боднар назначен председателем Черкасской областной государственной администрации.
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