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«Привет, дерево!» Принца Чарльза уличили в том, что он «пожимает руки-ветви» растениям

5:26 9 ноября 2019 19
Принц Чальз
Инф. «ФАКТОВ»

Наследник Елизаветы II принц Чарльз всерьез увлекается садоводством, что часто становится поводом для насмешек и мемов со стороны острых на язык британцев.

Так, в своем поместье Highgrove House в Глостэршире он ухаживает за цветами и выращивает различные продукты. И, что немаловажно, как дом принца, так и его сады созданы на органической основе, что говорит об их экологичности, чистоте и отсутствии пестицидов, которые очень вредны для окружающей среды

Кроме того, принцу не менее важен еще и «диалог» с растениями, который он периодически с ними ведет, пишет Hello! со ссылкой на Twitter-сообщество Quite Interesting.

Члены сообщества убеждены, что принц Чарльз «пожимает ветвь» каждому дереву, которое он сажает.

Сначала это утверждение прозвучало как шутка, но впоследствии оказалось, что у принца действительно есть такая традиция и многочисленные фотографии это подтверждают.

После посадки дерева он прикладывает руку к ветви или стеблю, здороваясь таким образом с новым живым существом.

А в одном из интервью, еще в 1986 году, Чарльз рассказывал, что, занимаясь своим садом, он разговаривает с растениями.

«Я просто прихожу и говорю с растениями. Они мне отвечают», — заявил тогда принц, обескуражив интервьюера.

Впечатление от информации было настолько велико, что после нескольких шуток члены сообщества «одумались» и назвали отношения Чарльза с деревьями «самой британской вещью, которую только можно придумать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мама принца Чарльза, королева Елизавета II поддерживает хорошую физическую форму благодаря нескольким «житейским хитростям». Одним из них стал полный отказ от картофеля и всех блюд из него — этот шаг действительно помогает монарху выглядеть очень хорошо.

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