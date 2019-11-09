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Украина

С 1 апреля 2020 года бесплатных медуслуг в Украине станет меньше: что изменится

11:41 9 ноября 2019 93
медицина
Инф. «ФАКТОВ»

C апреля 2020 года услуги врача-специалиста можно будет получить бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, либо по направлению лечащего врача. Такое разъяснение обнародовала Национальная служба здоровья Украины.

Кроме того, без направления специализированную медицинскую помощь можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, психиатру, наркологу. Аналогично без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.

Также было заявлено, что в следующем году субвенция на содержание медицинских учреждений не предусмотрена. Из 113 млрд гривен на медицину в госбюджете 72 млрд гривен пойдут медучреждениям за фактически предоставленные услуги. В перечень медуслуг войдут первичная, вторичная (специализированная), третичная (высокоспециализированная), экстренная и паллиативная медицинская помощь, реабилитация, беременность и роды, а также медицинская помощь детям до 16 лет.

Напомним, в проекте бюджета на медицину планируется заложить финансы на покупку автомобилей скорой помощи (470 машин) и на создание отделения экстренной медицины (минимум 25 отделений).

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