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С 1 апреля 2020 года бесплатных медуслуг в Украине станет меньше: что изменится
C апреля 2020 года услуги врача-специалиста можно будет получить бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, либо по направлению лечащего врача. Такое разъяснение обнародовала Национальная служба здоровья Украины.
Кроме того, без направления специализированную медицинскую помощь можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, психиатру, наркологу. Аналогично без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.
Также было заявлено, что в следующем году субвенция на содержание медицинских учреждений не предусмотрена. Из 113 млрд гривен на медицину в госбюджете 72 млрд гривен пойдут медучреждениям за фактически предоставленные услуги. В перечень медуслуг войдут первичная, вторичная (специализированная), третичная (высокоспециализированная), экстренная и паллиативная медицинская помощь, реабилитация, беременность и роды, а также медицинская помощь детям до 16 лет.
Напомним, в проекте бюджета на медицину планируется заложить финансы на покупку автомобилей скорой помощи (470 машин) и на создание отделения экстренной медицины (минимум 25 отделений).
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