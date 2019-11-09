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В Петровском начинается отвод войск: обе стороны подтвердили готовность (видео)
Украина готова к началу практического этапа разведения сил и средств на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Об этом сообщили в штабе ООС.
«Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств 9 ноября, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12:00», — говорится в сообщении.
По состоянию на 11:00, представители миссии ОБСЕ находятся на неоккупированной РФ территории в районе Богдановки.
Тем временем, террористы «ДНР» также подтвердили свою готовность начать отвод войск. Они сообщили о прибытии миссии ОБСЕ в поселок Петровское Донецкой области, где должно начаться разведение. Как сообщают сепаратистские СМИ, наблюдатели прибыли сюда «для фиксации разведения сил и средств».
Также местные журналисты опубликовали кадры, на которых видно прибытие автомобилей международных наблюдателей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее сообщалось о том, что разведение начнется 8 ноября, но этого не произошло. Первоначально оно было планировалось на 4 ноября, но было отсрочено из-за провокационных обстрелов.
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