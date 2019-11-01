Разведение войск в Петровском перенесли: названа причина (видео)

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал возможное начало разведения войск на Донбассе в районе населенного пункта Петровское 4 октября. Однако, разведение сил могут отложить.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. «Обстрелы были. Поэтому мы ожидаем, что сроки разведения будут перенесены. Мы исходим из соблюдения тишины в течение семи дней», — сообщил он на брифинге и добавил, что боевики вели обстрелы в этом районе 30 октября.

«Что же касается ситуации в районе Золотого, разведение практически завершено и территория находится под контролем Министерства внутренних дел», — сказал он.

(на видео — с 21:38)

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Золотом-4 улицы взяты под охрану сотрудниками полиции и бойцами Нацгвардии.

Также сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил введем режим «желтый», который налагает ряд ограничений на людей, не принимающих участие в операции, а также дает больше прав военнослужащим и правоохранителям.

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