24.43 / 24.68 26.98 / 27.40
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина готова начать отвод войск в Петровском в 12:00 8 ноября

17:16 7 ноября 2019 18
военные у линии разведения на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 8 ноября, начнется разведение сил и средств на участке Богдановка-Петровское (Волновахский район Донецкой области). Первоначально оно планировалось на 4 ноября, но было отсрочено из-за провокационных обстрелов.

Разведение начнется в 12:00 при условии отсутствия обстрелов и иных провокаций. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы разделения. Если все будет хорошо, завтра в 12 — начало разведения!», — написал министр.

Напомним, на первом этапе произошло разведение сил в районе Станицы Луганской, затем — в Золотом (оба населенных пункта находятся в Луганской области).

В Украине разведение сил на Донбассе часть населения посчитала капитуляцией — во многих городах прошли многотысячные акции с требованием прекратить отводить войска и искать другие пути окончания военных действий на Донбассе.

Подробнее о настроениях на оккупированных территориях Донбасса после разведения сил читайте в статье «ФАКТОВ»:"Вата" в эйфории и ждет россиян": что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе".

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Кот

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер