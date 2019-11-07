Украина готова начать отвод войск в Петровском в 12:00 8 ноября

Украина

В пятницу, 8 ноября, начнется разведение сил и средств на участке Богдановка-Петровское (Волновахский район Донецкой области). Первоначально оно планировалось на 4 ноября, но было отсрочено из-за провокационных обстрелов.

Разведение начнется в 12:00 при условии отсутствия обстрелов и иных провокаций. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы разделения. Если все будет хорошо, завтра в 12 — начало разведения!», — написал министр.

Напомним, на первом этапе произошло разведение сил в районе Станицы Луганской, затем — в Золотом (оба населенных пункта находятся в Луганской области).

В Украине разведение сил на Донбассе часть населения посчитала капитуляцией — во многих городах прошли многотысячные акции с требованием прекратить отводить войска и искать другие пути окончания военных действий на Донбассе.

Подробнее о настроениях на оккупированных территориях Донбасса после разведения сил читайте в статье «ФАКТОВ»:"Вата" в эйфории и ждет россиян": что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе".

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