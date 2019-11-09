Бывший милиционер из Кременчуга, шпионивший в пользу ФСБ, осужден на 12 лет

Украина

Крюковский районный суд Кременчуга (Полтавская область) вынес приговор 57-летнему военному пенсионеру Владимиру К., которого российские спецслужбы завербовали еще летом 2014 года. Все это время он, работая охранником на одном из предприятий Кременчуга, передавал ФСБ данные об участниках АТО/ООС, офицеров запаса, солдат и сержантов, которые состоят на учете в военкоматах и являются мобилизационным резервом Полтавщины. По выводам госэксперта по вопросам тайн, эта информация, оказавшаяся в руках спецслужб страны-агрессора, может нести угрозу для украинских военных и их родственников в случае объявления мобилизации.

Кроме того, агент передавал в Москву сведения об общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в регионе и в целом по Украине.

За государственную измену бывший правоохранитель получил 12 лет лишения свободы.

— Все эти пять лет я ждал, что за мной придут, — откровенно рассказывал капитан в отставке следователю сразу после задержания сотрудниками УСБУ в Полтавской области и военной прокуратуры Полтавского гарнизона 18 июля. -Думаете, это легко все время быть на нервах? У меня развилась ишемическая болезнь сердца, гипертония… Но я морально был готов к этому.

После задержания Дементия (такой псевдоним имел Владимир К.) выяснилось, что именно он передал в ФСБ сведения об адвокате Игоре Кияшко из Лубен. Юрист был задержан в апреле прошлого года в Нижнем Новгороде и вскоре был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима якобы за сбор секретной документации и подготовку военной контрабанды.

Кураторами Дементия были два бывших украинские силовика из Крыма, перешедшие на сторону оккупантов. Осужденный через них о основном получал вознаграждение за свою шпионскую деятельность. Деньги ему выдавали наличкой, но часть из них «прилипала» к рукам изменников — в расписке о получении средств они требовали указывать большую сумму.

Во время обыска в скромной комнате общежития, где жил Владимир К., было изъято 9 тысяч долларов США и около 5 тысяч российских рублей. Кстати, судьи позволили вернуть ему эти средства, а также ноутбук и 5 мобильных телефонов и не стали применять санкцию о конфискации имущества. Правда, системный блок и один мобильный телефон суд постановил уничтожить. Свыше 28 тысяч гривен осужденный должен заплатить за судебные издержки и экспертизы.

К. сотрудничал со следствием, а на суде полностью признал свою вину и раскаялся.

В сети федеральной службы безопасности бывший милиционер из Кременчуга попал по классической, можно сказать, схеме. Друг выманил его в Крым, который уже был захвачен Россией. Как водится, в деле была замешана женщина, обвинившая его в изнасиловании. Полицейский с понятым появились в тот момент, как только она подняла шум. Мужчине светило до семи лет провести в тюрьме. Но хитрые вербовщики предложили альтернативу — стать агентом российских спецслужб. Так Владимир стал шпионом по кличке Дементий.

Напомним, ранее СБУ предупредила, что на оккупированном Донбассе украинцев «обрабатывает» ФСБ и заставляет давать согласие на «конфиденциальное сотрудничество».

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