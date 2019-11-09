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В Польше по запросу России задержали легендарного экс-бойца АТО Игоря Мазура
В Польше по обращению России в Интерпол задержали ветерана войны на Донбассе, одного из основателей «Движения сопротивления капитуляции» Игоря Мазура (позывной «Тополя»).
По предварительным данным, украинец направлялся в Польшу на конференцию по приглашению вице-маршалка Польши.
В настоящее время побратимы ветераны собираются на акцию в его поддержку у стен посольства Польши в Киеве. Она запланирована на 19:00.
Представители «Движения сопротивления капитуляции» также обратились в МИД Украины с требованием вмешаться в сложившуюся ситуацию и поспособствовать немедленному освобождению Мазура.
В своем Facebook побратим Мазура, член УНА-УНСО Назар Приходько подтвердил, что Мазура задержали по запросу РФ.
«По запросу РФ в Польше задержан Игорь Мазур „Тополя“!!! Легенду современного Националистического движения, моего Друга и Побратима … Жена подтвердила факт задержания. Буду держать вас в курсе событий!», — написал он.
По информации Приходько, задержание подтвердили и в посольстве Украины в Польше.
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что Мазур является сотрудником ее Секретариата и сообщила, что вопрос о взятии его под стражу с целью экстрадиции в РФ будет решать суд города Холм в Польше в понедельник, 11 ноября.
Напомним, ранее в Италии по ложному обвинению осудили бывшего бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. В настояшее время Украина пытается добиться его освобождения.
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