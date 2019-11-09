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Несите покрышки: Сенцов дал совет россиянам
Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов призвал российских оппозиционеров к активному противодействию режиму Путину. Соответствующее заявление прозвучало на Форуме свободной России в Вильнюсе. Напомним, ранее Сенцов сделал жесткое заявление о Путине.
По словам Сенцова, он приехал в Литву специально, чтобы познакомиться и пообщаться с теми активными россиянами, которые считают Крым частью Украины, а Путина врагом всех свободных людей.
Он также привел краткие тезисы своей речи на форуме:
«- Несите покрышки.
- А потом?
- А потом поджигайте!».
Сенцов на Форуме
Напомним, ранее Сенцов назвал самую большую проблему украинцев после коррупции и власти России в лице Путина.
Фото Facebook/Олег Сенцов
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