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Украина

Несите покрышки: Сенцов дал совет россиянам

17:57 9 ноября 2019 74
Олег Сенцов на форуме
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов призвал российских оппозиционеров к активному противодействию режиму Путину. Соответствующее заявление прозвучало на Форуме свободной России в Вильнюсе. Напомним, ранее Сенцов сделал жесткое заявление о Путине.

По словам Сенцова, он приехал в Литву специально, чтобы познакомиться и пообщаться с теми активными россиянами, которые считают Крым частью Украины, а Путина врагом всех свободных людей.

Он также привел краткие тезисы своей речи на форуме:

«- Несите покрышки.
- А потом?
- А потом поджигайте!».

Сенцов на Форуме

Напомним, ранее Сенцов назвал самую большую проблему украинцев после коррупции и власти России в лице Путина.

Фото Facebook/Олег Сенцов

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