Шоу-бизнес

У Заворотнюк прокомментировали ситуацию с ее долгами

Дело о неуплате налога на имущество больной раком Анастасии Заворотнюк решится без суда.

Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат актрисы Виктор Пастернак.

Он отметил, что не был в курсе долгов актрисы по недвижимости, но сумма не такая большая, чтобы привлекать суд.

«Ведь сумма некритичная, и устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет», — подчеркнул он и добил, что готов оказать содействие близким своей клиентки.

Напомним, ранее актрисе выставили счет за неуплату налога на имущество. Звезда «Моей прекрасной няни» задолжала приставам 24 тысячи рублей за квартиру в Москве.

Делать поблажки Заворотнюк из-за проблем со здоровьем приставы отказались и пообещали списать деньги, как только они появятся на счетах актрисы.

Напомним, что Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter