24.38 / 24.64 26.85 / 27.25
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

У Заворотнюк прокомментировали ситуацию с ее долгами

18:06 9 ноября 2019 523
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Дело о неуплате налога на имущество больной раком Анастасии Заворотнюк решится без суда.

Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат актрисы Виктор Пастернак.

Он отметил, что не был в курсе долгов актрисы по недвижимости, но сумма не такая большая, чтобы привлекать суд.

«Ведь сумма некритичная, и устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет», — подчеркнул он и добил, что готов оказать содействие близким своей клиентки.

Напомним, ранее актрисе выставили счет за неуплату налога на имущество. Звезда «Моей прекрасной няни» задолжала приставам 24 тысячи рублей за квартиру в Москве.

Делать поблажки Заворотнюк из-за проблем со здоровьем приставы отказались и пообещали списать деньги, как только они появятся на счетах актрисы.

Напомним, что Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Днепр, Киев, осень

Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь

Гороскоп

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Кристина Асмус

Секс довел: Кристина Асмус расплакалась в эфире, рассказывая о последствиях откровенных сцен (видео)

Пенсия в Украине

Не только военные: стало известно, кто может рассчитывать на надбавку к пенсии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер