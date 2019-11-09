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У Заворотнюк прокомментировали ситуацию с ее долгами
Дело о неуплате налога на имущество больной раком Анастасии Заворотнюк решится без суда.
Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат актрисы Виктор Пастернак.
Он отметил, что не был в курсе долгов актрисы по недвижимости, но сумма не такая большая, чтобы привлекать суд.
«Ведь сумма некритичная, и устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет», — подчеркнул он и добил, что готов оказать содействие близким своей клиентки.
Напомним, ранее актрисе выставили счет за неуплату налога на имущество. Звезда «Моей прекрасной няни» задолжала приставам 24 тысячи рублей за квартиру в Москве.
Делать поблажки Заворотнюк из-за проблем со здоровьем приставы отказались и пообещали списать деньги, как только они появятся на счетах актрисы.
Напомним, что Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов.
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