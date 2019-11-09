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«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд): онлайн видео голов суперматча бундеслиги

18:56 9 ноября 2019 132
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд): онлайн видео голов суперматча бундеслиги
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 9 ноября, в Мюнхене на «Альянц-Арена» пройдет центральный матч 11-го тура бундеслиги (высшего дивизиона чемпионата Германии) между «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Начало матча — в 19:30.

Посреди недели обе команды успешно выступили в Лиге чемпионов. Мюнхенцы под руководством Ханса-Дитера Флика, который временно исполняет обязанности главного тренера после отставки Нико Ковача, обыграли на своем поле греческий «Олимпиакос» (2:0) и обеспечили себе место в плей-офф. А дортмундцы взяли реванш у «Интера» (3:2) за поражение двухнедельной давности и поднялись на второе место в турнирной таблице.

Что касается бундеслиги, то «Боруссия» с 19 очками занимает второе место, уступая одноклубникам из Менхенгладбаха три балла, а «Бавария» располагается сразу же за «черно-желтыми» на расстоянии одного очка.

За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» уволила главного тренера после разгромного поражения от «Айнтрахта».

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