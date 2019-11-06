«Бавария» – «Олимпиакос»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 6 ноября, в Мюнхене на красавце-стадионе «Альянц Арена», способном вмещающем чуть более 75 тысяч зрителей, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В между местной «Баварией» и греческим «Олимпиакосом». Начало — в 19:55 по киевскому времени.

Две недели назад в Пирее гости в результативном поединке добились непростой победы — 3:2 (Левандовски, 34, 62, Толиссо, 75 — Эль-Араби, 23, Гильерме, 79). Имея стопроцентный показатель показатель после трех туров, мюнхенцы практически гарантировали себе выход в плей-офф.

А вот на внутренней арене у «Баварии» не все складывается гладко. После триумфа в Греции мюнхенцы минимально обыграли «Унион» (2:1) в бундеслиге и «Бохум» (2:1) в 1/16 финала Кубка Германии, а затем были нещадно биты на выезде «Айнтрахтом» (1:5), что стоило хорватскому специалисту Нико Ковачу места главного тренера команды. В предстоящем поединке в этой роли дебютирует 54-летний Ханс-Дитер Флик, с 1985-го по 1990-й проведший в составе «Баварии» более сотни матчей.

Что касается «Олимпиакоса», то пирейцы лидируют в чемпионате Греции. В двух поединках, которые следовали за матчем Лиги чемпионов против «Баварии», команда Педру Мартинша обыграла АЕК (2:0) и сыграла вничью с «Ксанти» (0:0), опережая ближайших преследователей, действующего чемпиона ПАОК, на два очка.

За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и донецким «Шахтером».

Фото Getty Images

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