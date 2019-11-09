Украина

Стало известно, почему Россия объявила Мазура в розыск по линии Интерпола

Основанием для задержания в Польше гражданина Украины Игоря Мазура стала ориентировка, опубликованная Россией в информационной системе Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

По словам министра Арсена Авакова, РФ обвиняет нашего гражданин в том, что он в 1994—2000 годах якобы участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.

«МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины», — говорится в заявлении украинских правоохранителей.

В МВД отметили, что РФ нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

Напомним, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца АТО Игоря Мазура. На данный момент он уже встретился с консулом Украины. Рассмотрение дела в польском суде назначено на понедельник, 11 ноября.

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