24.38 / 24.64 26.85 / 27.25
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, почему Россия объявила Мазура в розыск по линии Интерпола

19:33 9 ноября 2019 49
Игорь Мазур
Инф. «ФАКТОВ»

Основанием для задержания в Польше гражданина Украины Игоря Мазура стала ориентировка, опубликованная Россией в информационной системе Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

По словам министра Арсена Авакова, РФ обвиняет нашего гражданин в том, что он в 1994—2000 годах якобы участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.

«МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины», — говорится в заявлении украинских правоохранителей.

В МВД отметили, что РФ нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

Напомним, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца АТО Игоря Мазура. На данный момент он уже встретился с консулом Украины. Рассмотрение дела в польском суде назначено на понедельник, 11 ноября.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Днепр, Киев, осень

Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь

Гороскоп

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Пенсия в Украине

Не только военные: стало известно, кто может рассчитывать на надбавку к пенсии

Кристина Асмус

Секс довел: Кристина Асмус расплакалась в эфире, рассказывая о последствиях откровенных сцен (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер