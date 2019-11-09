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Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри появились на публике вместе впервые за четыре месяца (фото)
Королева Великобритании Елизавета II и члены ее семьи посетили Фестиваль поминовения, состоявшийся в лондонском Альберт-холле. Это мероприятие приурочено ко Дню памяти павших солдат стран Британского содружества. Ранее принц Гарри и его жена Меган Маркл побывали в Вестминстерском аббатстве на открытии «Поля поминовения». Тогда к ним должна была присоединиться и мачеха Гарри — Камилла, герцогиня Корнуольская. Однако она не смогла присутствовать из-за сильной простуды. Приехать в Алберт-холл 71-летняя супруга принца Чарльза все же нашла в себе силы.
На фестиваль прибыли также принцы Уильям и Гарри со своими женами Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Это было их первое появление на публике вчетвером за последние четыре месяца. Последний раз герцога и герцогиню Сассекских и герцога и герцогиню Кембриджских видели вместе в июле на благотворительном матче по поло — это был их неофициальный выход в свет.
Ранее Гарри фактически подтвердил слухи о разладе со старшим братом, заявив в интервью, что они идут «разными дорогами». Как пишет Daily Mail, Кембриджи и Сассексы сидели вместе с Елизаветой в королевской ложе — однако находились далеко друг от друга и не общались между собой. Уильям и Кейт расположились непосредственно по правую руку королевы (слева были наследник престола принц Чарльз и Камилла). А Меган и Гарри — во втором ряду, практически за спиной у премьер-министра Бориса Джонсона и его подруги Кэрри Саймондс.
Елизавета, Камилла и Меган прибыли в подобающих случаю черных нарядах (Маркл позволила себе более смелое декольте по сравнению со старшими дамами). Кейт выбрала темно-синий цвет (а также черный обруч для волос от Zara и жемчужные серьги, одолженные ей королевой). Все они украсили свои платья цветками мака — символа Дня памяти.
В воскресенье, 10 ноября, королевская семья примет также участие в церемонии возложения венков у военного мемориала Кенотаф.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, каким растет Арчи — сын Меган Маркл и принца Гарри, которому исполнилось полгода.
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