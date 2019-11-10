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Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла почтили память павших солдат — Меган Маркл места рядом с ними не хватило (фото)

13:12 10 ноября 2019 64
Королева, Камилла и Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После посещения Фестиваля поминовения, состоявшегося в лондонском Альберт-холле вечером 9 ноября и приуроченного ко Дню памяти павших солдат, королева Великобритании Елизавета II и члены ее семьи приняли участие в поминальных мероприятиях — в том числе ежегодной церемонии возложения венков у военного мемориала Кенотаф в центре Лондона на улице Уайтхолл.

Дамы, включая Ее Величество, наблюдали за происходящим с балконов Министерства иностранных дел. Елизавета, а также герцогиня Корнуольская Камилла и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон (жены принца Чарльза и принца Уильяма, занимающих, соответственно, первое и второе место в очереди на трон) расположились на одном балконе. Меган Маркл, супруге младшего сына Чарльза принца Гарри, места не хватило. Ей отвели место на другом балконе министерства, вместе с супругой младшего сына королевы принца Эдварда — Софи, графиней Уэссекской. Все представительницы королевской семьи были одеты по протоколу — в траурный черный цвет и шляпки.

Фото Getty


Память погибших почтили двумя минутами молчания. Венок из красных маков к мемориалу от имени 93-летней королевы возложил принц Чарльз. Елизавета, которая ранее делала это лично, передает свои полномочия официальному наследнику престола вот уже третий год подряд. Венки возложили также принцы Уильям и Гарри.

Состоялось также шествие по Лондону ветеранов, в котором приняло участие около 10 тысяч человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в свет в один день в разных оттенках синего.

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