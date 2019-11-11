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Меган Маркл тайно возила сына в Нью-Йорк (фото)
Меган Маркл тайно возила своего сына Арчи в Нью-Йорк. Об этом заявила близкая подруга герцогини Сассекской — теннисистка Серена Уильямс. В сентябре супруга британского принца Гарри появилась на матче Серены с Бьянкой Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open). Сообщалось, что Меган в последнюю минуту приняла решение поддержать подругу и, оставив дома мужа и сына, прилетела из Лондона коммерческим рейсом (на фоне звучавшей в адрес Сассексов критики в связи с загрязняющими окружающую среду полетами на частных самолетах).
Тогда бывшую американскую актрису упрекали в соцсетях за то, что она бросила четырехмесячного ребенка, и называли ее плохой матерью. Однако Уильямс в своем интервью Access Hollywood заявила, что на самом деле Меган взяла Арчи с собой в путешествие через Атлантику. «Она проделала весь этот путь с новорожденным, чтобы увидеть, как я играю в Нью-Йорке и улетела обратно той же ночью. Я, вероятно, не смогла бы сделать такое», — сказала спортсменка, назвав Меган «буквально самой сильной» из всех, кого она знает, и «самой милой».
Серена также рассказала, что они с герцогиней остаются очень близки, несмотря на ее королевский статус. «Я звоню ей, посылаю сообщения — плачу, расстроенная, и она всегда здесь. Не важно, что переживает она сама, но всегда находит время, она просто удивительная», — говорит Серена.
Хотя теннисистка хотела показать свою подругу в лучшем свете, ее признания, однако, снова вызвали недовольство герцогиней со стороны британских пользователей соцсетей. На этот раз Маркл досталось за то, что она подвергла Арчи стрессу длительного перелета. А также сразу же вспомнили, что за несколько дней до поездки Меган в США, они с Гарри отвергли приглашение королевы Елизаветы посетить ее замок Балморал в Шотландии — под предлогом того, что Арчи еще «слишком мал для путешествий» (хотя ранее это не мешало супругам взять его с собой в поездки на Ибицу и в Ниццу). Тогда это назвали оскорбительным для королевы. Теперь же отказ от приглашения Ее Величества выглядит еще более надуманным и невежливым. Так что Серена оказала подруге медвежью услугу, раскрыв ее секрет и напомнив эту историю публике.
Арчи, кстати, вскоре предстоит новая поездка в США. Меган и Гарри собираются встретить американский праздник День Благодарения в Лос-Анджелесе — вместе с матерью Маркл Дорией Рэгленд. Предполагалось, что это будет первый визит Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзор на родину матери.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета, Кейт Миддлтон и Камилла почтили память павших солдат, а Меган Маркл места рядом с ними не хватило.
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